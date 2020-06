Un policía denunció que choferes de funcionarios bonaerenses le dieron una paliza en 3 y 66

Un policía que cumplía servicios adicionales en una dependencia del ministerio de Infraestructura bonaerense denunció que choferes y un funcionario le atacaron a golpes por señalarles que por una disposición superior no podían ingresar con sus automóviles a un predio ubicado en 3 entre 65 y 66.

El caso fue nararrdo a EL DIA.COM por Carlos Alberto Nuñez, que se desempeña como policía en la comisaría Novena pero además cumple tareas adicionales en un predio del ministerio de Infraestructura donde, señaló, suelen ir choferes de funcionarios a descansar y tomar mate. En el lugar también funciona una dependencia donde se realiza, dijo, la verificación vehícular, VTV de coches oficiales.

"El jefe del área me comunica que por una disposición sólo podían ingresar al estacionamiento los coches para hacer la VTV y así se lo hice saber a los choferes sin que hubiese ningún problema", contó.

"Pero al día siguiente una persona de apellido Russo me dio otro listado de autorizados y más tarde otro jefe me indicó que ese listado no era válido", dijo.

Ante la confusa situación el policía siguió las últimas instrucciones que le dieron lo que provocó un entredicho con algunos choferes, entre ellos, dijo, un hijo de la persona que luego habría iniciado la agresión.

"Este tal Russo quiso entrar y como no lo dejé me tiró el auto encima. Cuando le reproché su actitud me empezó a pegar y yo lo detuve pero enseguida vino el hijo y entre los dos me patearon en el piso y me dieron trompadas", contó el policía que señaló que concurrirá a la Fiscalía a denunciar lo ocurrido.