Alertan que cuando finalice la cuarentena habrá un pico de delitos contra la propiedad

La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, planteó que cuando finalice la cuarentena por la pandemia de COVID-19 se va a dar un pico de delitos contra la propiedad.

"Ayer hablábamos con la ministra (de Seguridad, Sabina Frederic), el día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que estamos padeciendo y en el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad. Todas las crisis económicas han producido eso y esto va a revertir la situación de acomodamiento", señaló quien fuera referente de la agrupación "Justicia Legítima", muy allegada al kirchnerismo.

De esta manera, Garrigó de Rébori trazó un sombrío panorama para cuando finalice el aislamiento decretado por el Gobierno nacional.

Por otra parte, indicó que "las cárceles no son para castigo", y buscó bajarle el tono a una polémica desatada semanas atrás cuando se decidió liberar a presos, algunos que no presentaban los requerimientos o eran de peligrosidad, con el COVID-19 como argumento al indicar que "suponiendo que hubieran liberado masivamente a gente que podría fugarse, ¿se creen que estarían en sus casas? No ha habido ni una sola denuncia".

"Nada de eso que se premonizaba y atemorizaba a la población sucedió, porque la verdad es que la gente le tiene miedo a los presos, deja de ver que los presos son personas", dijo.