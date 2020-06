Las aerolíneas extranjeras ya anuncian el regreso de vuelos a la Argentina

Si bien la venta de pasajes nunca se interrumpió, en las últimas horas las compañías aéreas empezaron a agendar y ofrecer viajes para septiembre, algo que, con la cuarentena terminada en las principales ciudades de Europa, podría alentar la demanda.

En relación a los vuelos hacia y desde la Argentina, todas las programaciones están organizadas como se dijo para septiembre. Con sólo ingresar en las webs de las aerolíneas pueden verse las ofertas para después de esta fecha.

American Airlines, por ejemplo, tiene tarifas publicadas para volar desde Buenos Aires hasta Miami​ a partir del 9 septiembre con pasajes que arrancan desde 820 dólares por persona ida y vuelta.

En Iberia, un pasaje a Madrid​ se consiguen desde el primero de septiembre a 63.805 pesos sólo para la ida. Sin embargo, para los días siguientes ya baja a 38.810. Un pasaje ida y vuelta, entonces, tiene un valor que ronda los 66 mil pesos.

La brasileña Gol, en tanto, vende pasajes a Salvador de Bahía (con escala en San Pablo) por $ 29.221 ida y vuelta, para ir el 1 de septiembre y regresar el 8, por ejemplo. En las mismas fechas para viajar a Río (también con conexión en San Pablo), $ 25.242. En su web, British Airways vende pasajes a Londres a partir del 1 de septiembre. La tarifa ida y vuelta en vuelo directo arranca en US$ 906, pero en modalidad “low cost”, es decir, sólo con equipaje de mano.

También la aerolínea chilena Sky Airline vende pasajes de Ezeiza a Santiago a partir del 6 de septiembre. El pasaje arranca en US$ 154 solo con un bolso de mano y un cambio. La tarifa Plus, que incluye además selección de asiento y un equipaje despachado, US$ 250.