Descubren un planeta similar a la Tierra que orbita una estrella como el Sol

Podría ser la trama recurrente de cualquier película de ciencia ficción pero es un hallazgo casi tan real como las estrellas: científicos alemanes y estadounidenses hallaron indicios de un planeta similar al nuestro que orbita alrededor de una estrella muy parecida al Sol. Este sistema solar “en espejo”, como lo definen algunos astrónomos, se encuentra a unos 3 mil años luz de la Tierra y podría ser un lugar apto para que la vida pueda existir.

Hasta ahora, los científicos de todo el mundo han logrado detectar más de 4 mil exoplanetas, planetas fuera de nuestro Sistema Solar, y su búsqueda tiene como fin localizar planetas similares a la Tierra. Tras ese objetivo, investigadores del Instituto Max Planck, el Observatorio Sonneberg, la Universidad de Göttingen (los tres en Alemania), la Universidad de California y la NASA (ambos en Estados Unidos) consiguieron en los últimos días evidencias de un planeta que guarda muchas similitudes con el nuestro. Bautizado con el nombre de KOI-456.04, se destaca del resto porque orbita alrededor de una estrella que es muy similar a nuestro Sol a una distancia que permitiría que en las temperaturas de su superficie fueran compatibles con la vida.

“El trabajo fue publicado en Astronomy & Astrophysics, una de las revistas especializadas en astronomía más importantes del mundo”, apunta Diego Bagú, director del Planetario de La Plata y quien detalla que alrededor de esta estrella, llamada Kepler, “ya habían sido detectado dos planetas: el Kepler 160B y el Kepler 160C”.

Al analizar los tránsitos del segundo planeta alrededor de la estrella, explica Bagú, los investigadores “encontraron ciertas variaciones. Y esas variaciones que presentaban los pasajes del segundo planeta, sospecharon, podrían estar provocadas por tironeos gravitacionales de un tercer planeta que no se veía. Esto, es bueno aclarar, se obtiene a partir de la inferencia porque este tercer planeta no estaría pasando delante de la estrella y, por lo tanto, no provocaría la disminución de su brillo, algo que delata precisamente el pasaje del planeta”.

Lo que explica Bagú lo detallan los científicos extranjeros en su artículo. Este tercer planeta, como se dijo, orbita alrededor de la estrella Kepler (la cual emite mucha luz visible), algo que la mayoría de las estrellas de los exoplanetas no hacen. La mayoría de estas estrellas tienden a ser pequeñas y tenues y en su mayoría emiten radiación infrarroja, algo que es incompatible con la vida en los planetas a los que arroja luz, pues emiten una radiación que “fríe” a los planetas que se acercan demasiado. Además, Kepler posee un tamaño muy similar al del Sol, apenas un 10% más grande, y su temperatura superficial sólo es 300 grados más fría; casi nada en términos astrofísicos.

De acuerdo a los informes preliminares, el exoplaneta descubierto orbita a una distancia adecuada para permitir la vida, ya que si estuviera más cerca de su estrella se vería afectado por su gravedad, lo que daría lugar a un elevado vulcanismo que sería fatal para cualquier vida emergente. Así, la distancia calculada lo sitúa lo suficientemente cerca como para recibir luz y calor y algo de actividad volcánica. Los astrofísicos se refieren a esto como la “zona habitable”, porque podría significar que las condiciones son las adecuadas para que exista agua líquida, lo que es crucial para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos.

Por eso, KOI-456.04 es tan interesante. Cumple con los requisitos de distancia a su estrella y, al mismo tiempo, el planeta en sí mismo es rocoso y relativamente similar a la Tierra en términos de formación. Igualmente, la Tierra y KOI-456.04 coinciden en su período orbital: unos 378 días frente a los 366 días que tarda nuestro en dar una vuelta completa alrededor al Sol. Esto indica que KOI-456.04 recibe una cantidad de luz equivalente, exactamente un 93% similar. No obstante, también hay diferencias. Este recién descubierto exoplaneta posee menos del doble del tamaño de la Tierra. Para los investigadores este parece ser un punto clave, porque casi todos los exoplanetas de menos del doble del tamaño de la Tierra que tienden a tener el potencial de temperaturas superficiales similares a las de la Tierra suelen orbitar enanas rojas, en lugar de estrellas como Kepler-160.