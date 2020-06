Volvió el Rugby: Nueva Zelanda marcó el regreso de la ovalada y fue una fiesta

Highlanders le ganó hoy (en la madrugada argentina) a Chiefs por 28 a 27 (22-16 al final del primer tiempo) en el inicio del Súper Rugby Aotearoa, la versión neozelandesa del torneo que organiza la Sanzaar, en el primer partido profesional de rugby que se jugó en el mundo en el marco de la pandemia de Coronavirus.



El encuentro se jugó en el Forsyth Barr Stadium, de la ciudad de Dunedin y la primera fecha se competará mañana a las 0.35 de nuestro país (15.35 de Nueva Zelanda) con Blues ante Hurricanes en el Eden Park de Auckland, quedando libre el actual campeón del Súper Rugby, Crusaders.



Los puntos de Highlanders llegaron con tres tries, de Ash Dixon, Marino Maikaele Tu'u y Sio Tomkinson, dos penales y dos conversiones de Dillon Hunt y el drop de Bryan Gatland.



Para los Chiefs los tries fueron marcados por Sean Wainui y Anton Lienert-Brown, con cuatro penales, una conversión y un drop de Damian McKenzie.



Super Rugby Aotearoa | Highlanders v Chiefs - Rd 1 Highlights



Saturday's inaugural Super Rugby Aotearoa game ended in a thriller, as the @Highlanders snatched a last-gasp 28-27 win over the @ChiefsRugby in Dunedin.#SuperRugby #SuperRugbyAotearoa #HIGvCHI pic.twitter.com/HY0cWkZamt