El ministro de Agricultura no sabía del proyecto de expropiar Vicentin

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, admitió hoy que no estaba al tanto de la intención del Gobierno de expropiar a la empresa Vicentin, pero sí del "camino estratégico" para "rescatarla".

"Los que trabajamos la tierra no le damos tanta vuelta, acá hay una medida que es rescatar la empresa y que el Estado Nacional sea actor partícipe. En esa parte, estuvimos involucrados, la conversamos, la conveniencia, la oportunidad, me buscaron, transmití. El instrumento y la oportunidad, no", indicó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Según Basterra, "no podemos hacer una asamblea universitaria para que se decida. Estamos hablando de que (el ex ministro de Hacienda Alfonso) Prat Gay nos estaba por llevar puesta a la empresa".