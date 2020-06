¿Sexo virtual en la tevé?: la nueva normalidad, cada vez más extraña

En la superficie, “El Demoledor”, aquella película futurista con Sylvester Stallone y Sandra Bullock que la tele de aire solía repetir bastante seguido a fines de los años 90, parecía una película divertida y poco más. Ciencia ficción shampoo. Pero con el paso de los años, ha probado haber sido ominosamente profética, con su sátira de un mundo gobernado por la corrección política (¡la máquina que multaba los insultos!) pero, sobre todo, con su idea del sexo futurista: virtual, para evitar contactos que pueden devenir en contagios.

Una visión satírica que se tornó demasiado real cuando comenzó esta pandemia y nos enviaron a todos a tener sexo en cuartos oscuros a través de frías pantallas, y que ahora envuelve al cine: los estudios de cine estadounidenses se preparan para reanudar las producciones de películas y series, pospuestas hasta ahora por la pandemia de coronavirus, pero las nuevas medidas de seguridad en el set van a dificultar la vuelta a la normalidad en los rodajes, teniendo en cuenta que entre las normas está la idea de introducir novedades tan sorprendentes como escenas de sexo creadas por CGI. Sí, por “gráficos generados por computadoras”.

La información proviene de un documento de la asociación de editores de cine del que se hacen eco diversos medios estadounidenses que establece las pautas que las producciones deben seguir una vez que se puedan reanudar.

El informe establece, entre otras medidas como el uso de mascarillas o la ausencia total de público, que los “momentos de contacto cercano” deben ser “reescritos, eliminados o hechos por CGI”. En otras palabras, si el contacto físico en la cámara es imprescindible, se recomienda utilizar la tecnología digital para recrearlo en la fase de post-producción. A la luz de esta información, parece que estas nuevas medidas supondrán un aumento del presupuesto destinado a efectos especiales.

EL REINO DE LAS PANTALLAS VERDES

Es la peor pesadilla de quienes ven en las pantallas verdes, utilizadas para filmar escenas de efectos especiales en estudios vacíos (lo verde se cambia luego por espectaculares paisajes e imponentes enemigos intergalácticos), el fin del cine y el comienzo de los “parques temáticos”: hay algo frío, artificial, en esas imágenes espectaculares que son indispensables hoy para vender tickets de cine (en la era en la que cualquier película puede verse desde el sillón, se precisa una razón para pagar una entrada: esa razón es una espectacularidad que no se puede plasmar en una pantalla chica).

Filmar el más íntimo de los actos con una pantalla verde y los amantes en cuartos separados, y ensamblar todo vía una computadora, “recrearlo en post-producción”, inventar la alquimia del sexo después del hecho, parece una distopía, pero no solo por el carácter artificial de esas imágenes inventadas por inteligencias artificiales que el ojo no puede dejar de captar: también es una afronta al cine como arte, que siempre ha capturado no solo historias, sino cuerpos y contactos, formas y arrumacos y sensualidad, intentando atrapar la química inasible del romance, de la conexión humana, siempre elusiva a la cámara, en alguno de sus 24 cuadros por segundo.

TELENOVELAS SIN BESOS

La resolución de utilizar CGI para las escenas de amor es una novedad, pero desde hace algunas semanas que la pandemia le viene planteando escenarios ridículos a los rodajes que intentan reanudarse. México, donde la cuarentena no es obligatoria, fue el primer país en retomar rodajes, y en algunos casos, incluso nunca dejó de grabar, pero siempre con estrictos protocolos de seguridad contra la expansión del coronavirus. Eso significó que filmaron sus apasionadas telenovelas sin contacto físico. Sin bofetadas, sin besazos.

“Los actores estamos bastante perjudicados, es muy difícil que podamos volver rápidamente al ruedo. Y he escuchado cosas que se están diciendo, como que se van a grabar con barbijo, que son bastante ridículas, ¿cómo voy a grabar una novela con barbijo?”, decía Federico D’Elía hace un par de meses: su pesadilla parece ser ahora la realidad. Porque mientras México avanza y algunos imaginan besos con barbijos, en Argentina se analiza un protocolo que incluiría la reanudación de los rodajes con el mínimo de contacto necesario. Sin ir más lejos, el “Bailando”, que todavía espera que aprueben su retorno a la actividad, había planificado una edición literalmente aséptica: entrenamientos vía Zoom y coreos sin contacto. Igual, aún no le aprobaron el regreso al canal.

Todo asoma desolador para los amantes de un buen romance en la pantalla, que conlleva efectos físicos, carnales. Pero la clave, desde ya, es poner en marcha otra vez las industrias del mundo, particularmente la alicaída industria argentina, así que si prohíben los besos y restringen la intimidad… y bueno, habrá que aceptar esta nueva normalidad. Y rezar por una pronta vacuna.