Incertidumbre en la comunidad educativa del secundario N°55: denuncian "el cierre de un curso"

La incertidumbre y la preocupación invade por estos días a los padres de alumnos de quinto año de la escuela secundaria N° 55 luego de que se enteraran de que se estaba barajando la posibilidad de proceder al cierre definitivo de este curso. Según precisaron padres que dialogaron con este diario, ayer 16 de junio cuando fueron a buscar la mercadería que entregan a los chicos un directivo del establecimiento confirmó a varios padres la noticia.

"En diciembre nos habían prometido que se iban a abrir los dos cursos, el de la mañana y el de la tarde. Anotamos a nuestros chicos y luego cuando llegó el momento de comenzar las clases, los chicos no pudieron por que no había aula. Mientras se aguardaba la terminación de las aulas móviles los chicos no tuvieron clases durante las primeras semanas y después vino la cuarentena y hasta el momento la situación continúa sin definiciones" indicó un padre.

Una madre detalló que "les comunicaron que se había decidido dar marcha atrás con la posibilidad de poner turnos a la tarde y a la mañana y que la única opción que quedaba era que asistieran a la noche". "Estamos desesperados por que estamos a mitad de año y los chicos, a un paso de terminar con la etapa escolar, no tienen un lugar para estudiar" destacó.

"Hay madres que realizaron una nota que fue enviada al Distrito y la directora se comunicó con ellas para ofrecerle la posibilidad de buscar una solución" apuntó. Añadió al respecto que si bien hablaron sobre la posibilidad de que se revea esta situación, los padres temen por la situación y aseguran que "hasta que no haya una nota firmada que asegure que sus chicos no se quedarán sin escuela, van continuar reclamando".

Según explicó otra madre, llegaron a esta situación a raíz de que los chicos estaban inaugurando año a año los cursos. "Según nos dijo un directivo, la jefa regional Verónica Sosa se había tomado la decisión de dar marcha atrás con la decisión de abrir los quinto año y que se estaba impulsando llevar a los chicos al turno noche, algo que es realmente irrisorio ya que no hay espacio físico que pueda contener a la gran cantidad de alumnos".

"Argumentaron que las aulas no tenían electricidad ni aire acondicionado, lo cual es mentira. Y si así fuera no estamos en condiciones de hablar de un espacio físico ya que estamos muy lejos de volver a las aulas aún. Por eso nos llama la atención que se haya decidido cerrar los cursos" detalló.

"El quinto a la mañana y a la tarde están aprobados. Entonces lo que necesitamos es que las cosas estén en orden, que cada quien haga su trabajo como corresponde y dejemos de decir una cosa hoy y mañana otra, subestimando a un directivo en una escuela y a los padres a quienes lo único que nos preocupa es la educación de nuestros hijos" reclamó.

Sobre la modalidad de estudio virtual, EL DIA dio cuenta del testimonio de un padre que el pasado 1 de mayo alertó que hasta esa fecha los chicos tenían algunas dificultades para poder estudiar ya que no se habían oficializado a los profesores y por ende los chicos no estaban recibiendo instrucción.

