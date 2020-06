Llega al San Roque la atención de consultas a través de videollamadas

En el marco de la pandemia de coronavirus, el Hospital San Roque implementó una nueva modalidad de atención para evitar la circulación innecesaria en la institución y habilitó líneas telefónicas y de WhatsApp para el acceso a turnos. Así, gran parte de los pacientes que se están tratando en el centro de salud de Gonnet serán asistidos a partir de ahora de forma remota, es decir, a través de teleconsultas o consultas virtuales.

El nuevo sistema de atención arrancó ayer. Con esa modalidad se busca evitar por un lado la circulación innecesaria de personas dentro del hospital y, por el otro, las complicaciones que puedan surgir por falta de atención.

Asimismo, desde la dirección de la institución se informó que ya está vigente el sistema de solicitud de turnos por vía telefónica o WhatsApp, con lo cual se tratará de garantizar el acceso a la salud sin necesidad de que los pacientes se expongan.

El sistema de teleconsultas está destinado a personas que actualmente sean pacientes del hospital y se encuentren en una etapa de seguimiento de algún profesional de la salud. Para acceder al instrumento de atención remota, al solicitar un turno por vía telefónica o mensaje de WhatsApp se deberá indicar qué profesional o en qué área específica recibe asistencia.

No podrán acceder a este tipo de atención, se aclaró, las personas que actualmente no son pacientes del Hospital y no están registradas en el sistema de información sanitaria interno.

El sistema será implementado de manera progresiva y en una primera etapa contempla la atención en las áreas de Unidad de Medicina Ambulatoria; Neumonología infantil; factores de riesgo adultos (diabetes); factores de riesgo y nutrición infantil; Dermatología; Alimentación y dietética; y Terapia Ocupacional.

También se implementaron herramientas de capacitación para el personal profesional para comenzar con la prescripción digital de medicamentos en los consultorios externos, lo que se realizará a través del sistema informático FARHOS. Sobre este último punto, está contemplada también la entrega de medicamentos a domicilio para casos particulares que imposibiliten al paciente o a un familiar a acceder a ellos.

Según indicó el director asociado del San Roque, Maximiliano Salvioli, se trata de una iniciativa que “busca atender a las enfermedades crónicas, que hoy en el marco de la pandemia de coronavirus han quedado en un segundo plano y con el programa de teleconsultas nuestros pacientes van a poder realizar consultas a través de su teléfono celular”, El profesional agregó: “No hacemos esto porque es sofisticado o novedoso, sino porque nuestros pacientes con enfermedades crónicas necesitan atención médica más allá de la situación por el COVID-19 y para demostrar que desde el Hospital Público se puede brindar un servicio de calidad”.