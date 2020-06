Se lo toma con soda: a Estevanez no le molesta que le digan mal actor

Lo que no gana con la actuación lo gana con la simpatía y esa es la mejor arma de Sebastián Estevanez para enfrentar a los que lo critican en las redes sociales.

“A mí eso no me duele para nada”, dijo, en relación a los detractores virtuales, aunque reconoció que “tampoco es lindo y tampoco es que no me importa”.

Durante una charla con Catalina Dlugi para La Once Diez, el actor contó cuál es su parámetro a la hora de recibir las críticas.

“El resultado final para mí es la calle, no las redes sociales, cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, es lo mejor y si te quieren tus compañeros mejor, ya está”, manifestó.

“Hay derecho a que algo no les guste, seguramente hay muchos actores mejor que yo”, sumó, en el mismo sentido, y se sinceró al decir que todos los trabajos que hizo los hizo “con el corazón en la mano”.

¿Qué les diría a los haters? “Si pensás que actúo mal está perfecto, te doy un abrazo”, agregó, a pura simpatía el actor.

Durante la nota, el popular intérprete contó algunos detalles desconocidos sobre su vida privada, como su pasado escolar rebelde que hizo que lo echaran de cinco establecimientos porque le costaba prestar atención.

“Me agarré a piñas varias veces, era bastante justiciero cuando veía que alguno más grande molestaba a otro más chico. Tenía la pelea bastante fácil, y además de eso me llevaba muchas materias. Me llegué a llevar 11, nunca repetía, estudiaba y rendía todas”, manifestó el marido de Ivana Saccani.

Las últimas noticias en torno a la vida de Sebastián Estevanez en los medios ocurrieron a mediados de mayo cuando el actor -al igual que el resto de sus compañeras y compañeros de elenco- se despidió de “Separadas”, la ficción de El Trece que Polka decidió cancelar por una crisis derivada del coronavirus.

Por esa época, quien interpretaba a “Miguel” en la tira, escribió en sus redes: “Disfruté muchísimo trabajando en @separadas, me sentí como en mi casa. Gracias a toda la gente que nos banco y a los que fueron parte de este gran equipo, delante y detrás de cámara. Los quiero mucho! Los voy a extrañaar! Besooos”.

Además, subió fotos de distintas escenas y de momentos del rodaje con sus colegas.