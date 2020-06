Una peli en problemas: “Indiana Jones 5” vuelve a quedarse sin guionista

Parece que el intrépido doctor Jones al que da vida Harrison Ford está teniendo bastantes problemas en su quinta aventura: “Indiana Jones 5” acaba de perder, otra vez, a su guionista. David Koepp (“Jurassic Park”, “Misión: Imposible”) ha abandonado el proyecto ahora que James Mangold (“Logan”) ha sido elegido como director.

Según informa Collider, Koepp ya no escribirá el guion de “Indiana Jones 5”, para el que fue contratado en septiembre de 2019. “Cuando entro James Mangold... merecía una oportunidad para intentarlo”, explicó el guionista. “Yo ya había hecho varias versiones con Spielberg. Y cuando se fue, pensé que era el momento adecuado para dejar que James asuma el proyecto y lo escriba él mismo o su colaborador”.

Koepp no es el primer gran guionista que abandona la cada vez más larga preproducción de “Indiana Jones 5”. Tanto Jonathan Kasdan (el hijo del mítico Lawrence Kasdan, que escribió “El imperio contraataca”) como Dan Fogelman (“Enredados”) también escribieron sus respectivos borradores de la historia antes de abandonar definitivamente el proyecto.

Pero sin embargo la ausencia más notable es la del propio Spielberg, que dirigió las cuatro entregas anteriores y estaba preparado para ponerse de nuevo tras las cámaras, hasta que en febrero de 2020 decidió abandonar Indiana Jones a favor de Mangold, y para concentrarse en sus próximos proyectos: Spielberg se preparaba para el estreno de la remake de “Amor sin barreras”, y ya tiene en carpeta un nuevo proyecto, “The Kidnapping of Edgardo Mortara”.

Así, la quinta entrega de una saga que marcó la infancia de millones pero que no ha podido reinventarse, se queda de nuevo sin guionista y a la espera de una buena historia: tiene previsto su estreno el 29 de julio de 2022, aunque habrá que ver, entre pandemia y cambio de nombres, si como tantas películas la fecha no se termina corriendo. Y, a todo esto, Harrison Ford ya tiene 77 años: llegará a la fecha de estreno con 80 pirulos y no solo no se está poniendo cada vez más joven, sino que ya tuvo varios roces con la muerte...