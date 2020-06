Tiene grandes condiciones, está por el buen camino

Profesor de Natación

La verdad que cuando me convertí en su entrenador realmente me sorprendió. Yo ya lo había visto nadar en la pileta, pero no había tenido el contacto día a día y ahí me terminé de convencer de que estaba delante de una gran promesa de la natación. Tiene dotes naturales pero hay que pulirlos y para eso hay tiempo por delante.

Sebastián es un chico humilde, que viene de una familia trabajadora, lo que quedó demostrado en la pileta que le construyeron en su casa para que pueda nadar en el tiempo de la cuarentena. Marta y Edmundo, sus papás, son dos seres increíbles que tienen un amor incondicional por su hijo.

A lo largo de su vida, Sebastián ha tenido que superar múltiples inconvenientes por su problema auditivo, pero quizás eso lo hizo más fuerte. Es muy responsable y dedicado al entrenamiento. Por eso lo pasamos a convencionales, sabiendo que podía responder y nos sorprendió porque dio más de lo que preveíamos. Está en el buen camino.