Mudanzas en días de COVID-19: entre desinfecciones y extremos cuidados

En los primeros días de la pandemia fueron uno de los principales motivo de queja de los inquilinos, ante la imposibilidad de trasladar elementos de un inmueble a otro. Y en la actualidad se realizan bajo un estricto protocolo sanitario para prevenir contagios por COVID-19. Se trata de las mudanzas, servicio que quedó habilitado hace dos semanas en la Ciudad aunque con varias restricciones y cuidados extremos.

Por caso, en el Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) el servicio funciona sólo dentro de cada ciudad. Y la actividad solo podrá efectuarse de lunes a sábados, de 8 a 14 horas.

El protocolo local establece el uso obligatorio de elementos de protección personal, el mantenimiento de la distancia social, la utilización de protección ocular, el refuerzo de la limpieza y desinfección y la utilización de un trapo con lavandina en el suelo para la limpieza del calzado antes de ingresar en los espacios.

Algunas empresas encargadas de las mudanzas de la Región pautan un protocolo de desinfección previo tercerizando un servicio de limpieza para que acuda al lugar donde se debe concretar el traslado del mobiliario. Es así que el servicio se presenta en la casa o local 30 minutos antes, realiza el trabajo pertinente y deja una especie de certificado en el ingreso, con todos los pasos que siguió para desinfectar.

El personal va equipado con mamelucos, barbijos y máscaras, guantes y botas de goma. Además cuenta con un equipo de pulverización para desinfectar con amonio cuaternario, cloro y alcohol.

Los trabajos de desinfección son realizados sobre superficies y objetos inertes y una vez que se realiza la labor, se acompaña al equipo de traslado hacia dónde debe depositar los elementos recogidos.

Por otro lado, ayer se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense que indicó que entre las principales quejas de los inquilinos aparecieron desde la imposibilidad de realizar mudanzas hasta intentos de desalojos, una situación de conflicto generada por el incumplimiento del decreto del gobierno nacional que ordenó frenarlos, como así también prorrogar los contratos y congelar los precios de los alquileres.

El informe plateó que “muchos dueños pretendieron desalojar a los inquilinos por falta de pago recurriendo a la violencia o medios extorsivos y también se denunciaron “casos en que muchos locadores e inmobiliarias no respetaron la prórroga automática de los contratos de alquiler contemplada en el contrato, pretendiendo hacer firmar al inquilino un nuevo contrato con un monto de alquiler mensual mayor. Lo mismo sucedió con episodios en los que se pretendió cobrar el alquiler con el monto actualizado haciendo oídos sordos al congelamiento de alquileres decretado en la norma”, dijeron.

Desde las inmobiliarias plantearon otro panorama. “Hemos tenido un bajo índice de conflictividad. Hubo buena predisposición de ambas partes. Nosotros recomendamos que ante cualquier conducta irregular o presuntamente abusiva, el inquilino debe denunciarlo en el ámbito que corresponde: el colegio de Martilleros, que tiene un tribunal de disciplina y de considerar una sanción se aplicará”, dijo Marta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA).

“Quizás hubo conflictos de los que no nos hemos enterado porque no se trató de martilleros matriculados quienes estaban en el medio de esas situaciones. No negamos que haya situaciones problemáticas, pero el índice fue muy bajo, según los registros que tenemos de CIBA y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA)”, agregó la profesional.