Padres movilizados en la escuela secundaria Nº55

Un grupo de padres de alumnos de quinto año de la Escuela Secundaria 55, de Villa Elvira, está movilizado ante la posibilidad de que sus hijos pierdan la continuidad educativa. Desde el año pasado son parte de una innovación en el colegio: cursan el ciclo superior de la enseñanza media entre el turno tarde y el turno mañana. Este año la pandemia y la cuarentena no permitieron inaugurar las aulas modulares, y se encontraron con una sorpresa: la posibilidad de que no se utilicen para ese objetivo, una vez que las clases vuelvan a ser presenciales.

El martes pasado, cuando las familias fueron a buscar los bolsones de comida se encontraron con la sorpresa: la posibilidad de un cierre definitivo del curso de quinto año de la mañana y la tarde, según contaron distintos padres a este diario.

Desde la dirección de Educación bonaerense informaron que “las aulas modulares no están entre las posibilidades de uso para este colegio. Se analizará la situación una vez que se recuperen las clases presenciales, ahora está todo enfocado en la continuidad pedagógica con las variantes de educación a distancia y cuadernillos para los alumnos que no puedan acceder a Internet”.

“En diciembre nos habían prometido que se iban a abrir los dos cursos, el de la mañana y el de la tarde. Anotamos a nuestros chicos y luego cuando llegó el momento de comenzar las clases, los chicos no pudieron porque no había aula. Mientras se aguardaba la terminación de las aulas móviles los chicos no tuvieron clases durante las primeras semanas y después vino la cuarentena y hasta el momento la situación continúa sin definiciones” indicó una madre que habló con este diario.

“Nos avisan de esto a esta altura del año. ¿Dónde encontramos vacantes ahora? Por una cuestión de seguridad no queremos que los chicos vayan a la escuela de noche. La directora del colegio logró que traigan las aulas modulares y se comprometió a garantizar la estructura para que los chicos tengan todo para cursar. Pero ahora nos tiran este baldazo de agua helada”, contó Viana Da Silva, otra madre que habló con EL DIA, y aguarda el resultado de una reunión entre padres y autoridades educativas, que se realizará hoy a la mañana, sobre el futuro educativo de más de medio centenar de estudiantes del colegio de 6 entre 72 y 73.

El padre de uno de los alumnos afectados por esta incertidumbre contó que “al parecer se ha decidido dar marcha atrás con todo lo hecho y la única opción que queda es que asistieran a la noche”. Según los padres, “a las aulas móviles sólo le faltan detalles, que se pueden completar en este tiempo sin clases presenciales”.

Para la cartera educativa, “el uso de aulas modulares sólo puede ser excepcional, en caso de tener que hacer a nuevo un edificio o problemas de fuerza mayor que impidan el uso del aula convencional”. Y agregaron que “por la cuarentena no hay posibilidades de actos públicos para nombrar docentes para los cargos necesarios”, pero agregaron que “de todos modos se analizará detenidamente el caso y desde ya se garantizará la continuidad de la educación de los alumnos”.