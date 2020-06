Volaron “palos” para Gallardo

Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación y Nicolás Russo, Presidente de Lanús, salieron a responderle con munición gruesa a Marcelo Gallardo, quien en la jornada de miércoles había manifestado que le “ gustaría que el Ministro explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas, también con protocolos”.

De esta manera, González García recogió el guante y expresó: “No lo escuché, lo leí, pero yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan? Entiendo, tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es ser entrenador y yo trato de cumplir la mía”, sostuvo en diálogo con la radio porteña Club Octubre.

En el mismo marco, Nicolás Russo fue otro de los apuntó al “Muñeco” y recordó el momento en que el DT decidió no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán en marzo pasado.

“Gallardo es un actor importante del fútbol y está bien que opine”, dijo a TyC Sports. “Pero en ese momento, ellos entendían que debían priorizar la salud pese a que todo el mundo estaba trabajando con normalidad. Ahora veo que la salud ya no tiene la misma prioridad”, disparó.