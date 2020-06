Morla encendió la mecha: “Quizás esperaban una respuesta negativa para no asumir que no quieren a Diego”

Matías Morla, quien maneja el rumbo profesional de Diego Maradona y todos los negocios de su entorno, se refirió a la situación entre el entrenador y el Lobo, que hoy atraviesa un momento crítico, cargado de incertidumbre y con el entrenador más afuera que adentro.

El abogado, que ayer había metido presión mediante sus redes sociales asegurando que Gimnasia no tenía interés en la continuidad de Maradona como técnico, hoy reafirmó su postura mediante declaraciones al medio Clarín.

Allí Morla expresó, entre otras cosas que siempre se habla mal del entorno, pero aseguró que gracias eso, ahora Gabriel Pellegrino sigue siendo presidente

"Siempre se habla del entorno de Maradona y ya estamos acostumbrados a eso. Pero yo le recuerdo al presidente de Gimnasia que es el mismo entorno que en diciembre, cuando Diego decidió renunciar apoyando su gestión y pidiendo la unidad por el bien del club, por pedido expreso de él (Pellegrino) fue ese entorno quien habló con Diego para que revirtiera su decisión y se quede en Gimnasia. Y no solo lo logramos, sino que se consiguió la continuidad del presidente en el club"

“Este mismo presidente fue el que le pidió a su entorno 'por favor' que Diego se quede y revea su decisión ya que se había logrado la unidad en el club que pedía Diego; y que él continuaría a cargo del Fútbol. Al final, no se llegó a un arreglo político; pero Diego -quien está enamorado de Gimnasia, de sus hinchas y en agradecimiento al presidente (Pellegrino) por posibilitar volver a dirigir en Argentina- apoyó esta gestión que terminó ganando las elecciones en el club. Y esa fue la última vez que tuve noticias suyas en cuanto a la relación Gimnasia-Diego", agregó.

“Yo sólo me encargo de la parte contractual. En ese sentido recién volví a hablar del tema hace unos 15 o 20 días cuando (Christian) Bragarnik me informa de las idas y vueltas que había sobre su continuidad. Que el club estaba en 'que no, que si, que no; que van a mandar una propuesta'. Recién la semana pasada, esa propuesta se la envían a Bragarnik y no es el mismo contrato que tiene Diego firmado con Gimnasia, sino menor. El nuevo contrato era menor al que Diego tiene en la actualidad y no como se había hablado de una quita del sueldo mientras dure el parate por la pandemia, algo que Diego entendió sin objeciones, sino que la rebaja era por los 18 meses que duraba el contrato”, explicó el abogado.

“Diego generó un vínculo hermoso con Gimnasia y quiere seguir. Por eso hicimos todo lo que nos pidió. Yo entiendo al presidente si en su organigrama del club tiene otro proyecto y mucho más teniendo en cuenta cómo cambió el panorama del fútbol en el mundo. Lo que no comparto es que se mienta y se ponga como traba para la continuidad el tema económico. Capaz que era la respuesta que esperaba la dirigencia para no asumir la decisión de que ya no querían a Diego.