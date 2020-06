Scola disparó contra la CABB: “Son del grupo que nos creó el mayor daño en la historia”

Hay ciertas personalidades del deporte que son distintas. Más allá de lo que generan en cada rectángulo de juego, su forma de pensar y reflexionar sobre determinados temas, siempre los lleva a ser escuchados con real atención.

Dentro de los mismos, sin dudas se incluye a Luis Scola, quien, con 40 años ya cumplidos, confirmó que no seguirá en Olimpia Milano y se plantea día a día su presencia en unos Juegos Olímpicos de Tokio que no aparecen como seguros.

“Hoy es secundario hablar de si estaré en Tokio. ¿Habrá Tokio? Los Juegos Olímpicos incluyen atletas de todo el mundo, con cientos de clasificatorios aún por realizarse. Entonces, si yo voy a jugar en Tokio, es un debate minúsculo”, dijo el referente argentino en una extensa entrevistada brindada a un matutino porteño.

En la misma tónica, sumó: “no sería para nada descabellado pensar que hoy los Juegos Olímpicos no están asegurados ni mucho menos. Eso también lo tengo en la balanza, porque no quiero jugar en algún lugar si después no hay Juegos Olímpicos. Voy a tener que interpretar lo que pueda pasar para tomar una decisión, porque cuando yo deba definir si juego o no y dónde, probablemente no esté definido si habrá Tokio 2020. Eso lo decidirán entre noviembre y enero y para esa fecha yo estaré retirado o en la mitad de una temporada en alguna parte del mundo. Habrá cierta adivinanza en la toma de decisiones y esperemos que salga bien. Pero hay más cosas que tendré en cuenta y no simplemente cómo me sienta”, sostuvo.

Hace algunas semanas, Andrés Nocioni destacó que al “Luifa” le gustaría ser un “peso pesado” dentro de la Confederación Argentina de Básquetbol. De hecho, el nacido en Buenos Aires encabezó la lucha allá por 2014 que terminó por desenmascarar la gestión fraudulenta de Germán Vaccaro al frente de la CABB, quien terminó procesado y embargado por “administración infiel en perjuicio de la Confederación”.

“En aquel momento había una situación delictiva que requería una intervención mucho más drástica”, recordó. “Hoy estamos en otro lugar, a pesar de que muchos son los mismos de aquel momento”, explicó el ex Ferro.

Pese a esto, al momento de ser consultado sobre la posibilidad de contacto con la actual dirigencia que preside Fabián Borro, Scola fue determinante: “No hubo reunión ni diálogo. No hay competencia y no hay nada para hablar”, comenzó. “Es muy difícil para mí estar involucrado en esta CABB, porque muchos pertenecen al grupo de gente que nos creó el mayor daño posible que tuvimos en la historia”, remarcó. “Vuelven para reforzar un sistema que está roto y se votan para perpetuarse”, sostuvo. “Ya vimos el resultado que tuvieron y probablemente tengan el mismo. Mi forma de entender cómo funcionaría una organización deportiva está tan en las antípodas que es imposible llegar a ningún punto medio. Está bien que se piense distinto, no tiene nada de malo. Les deseo lo mejor. Lo que yo creo que debe ser la CABB es muy diferente a lo que piensan ellos. No tengo lugar para ayudar. Si preguntás del otro lado, tendrán la misma opinión”, concluyó un punzante Luis Scola, quien días atrás se lo vinculó con el equipo italiano Varese, ya que fue a visitar sus instalaciones.