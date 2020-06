La actriz de La Plata que la rompe en Elegidos, única serie web filmada íntegramente con celulares

Elegidos es una serie web que está filmada íntegramente con celulares y en medio de la cuarentena, por lo que sus actores no entran en contacto entre sí. La tira del género de suspenso, que se emite por Sky TV en YouTube, está filmada por sus propios intérpretes en medio de una novedosa iniciativa que cuenta con la dirección de Tomás Moro y Lucas Arecco y la producción de Kdbara.

La historia transcurre en el año 2025, luego de una pandemia mundial que deja al mundo destruido y en manos de un gobierno único de poderosos científicos llamados Los Apóstoles. Ellos someten a su antojo a los seres humanos convenciéndolos con la excusa de salvarlos de los virus y las pestes futuras. Sin embargo, tras criogenizarlos, el fin es utilizarlos para poder destruir a sus oponentes, que son un grupo de rebeldes que pelea contra esa causa.

Dentro del elenco, que de momento cumple con su labor ad-honorem, se destacan actores como Ivo Cutzarida, Miguel Habud, Gustavo Conti, Héctor Pazos, Erika De Sautu Riestra, Gloria Fichera, Pablo Heredia, Gonzalo Rocca, Leo Pastor, Killer Mon y la actriz que vive en la Ciudad, Frida Z, quien encarna el personaje de la Doctora Quiroga.

“Yo soy la Doctora Quiroga, mano de derecha del Señor X (villano). La doctora presenta un perfil poco sensible, pero quizás pueda cambiar un poco su actitud”, se presenta Frida, quien es oriunda de General Pirán pero que vive en La Plata hace 25 años.

“Vine a La Plata a los 18 años para estudiar Licenciatura en Astronomía. Luego estudié profesorado en Ciencias Exactas y paralelamente fui haciendo arte, danza y actuación. En mis inicios trabajé en modelaje y locución también”, le contó la protagonista a este medio.

Asimismo, comentó que “me perfeccioné en actuación frente a cámara, desde 2017 hasta la actualidad, sobre todo en actuación en escenas de acción ( manejo de armas, lucha escénica etc) y doble de riesgo. Lo hice primero con el instructor Hugo Quiril ( Buenos Aires) y luego con Sebastián Ceratto en Action Producciones (La Plata), equipo al cual pertenezco actualmente”.

Además contó cómo le llegó la propuesta de participar en la novedosa iniciativa: “Estaba trabajando en modo home office y recibí un mensaje de Tomás Moro proponiéndome ser parte de Elegidos. No dudé ni un momento, fue un ‘sí’ rotundo”, expresó y recordó que “rápidamente dejé lo que estaba haciendo y me puse a imaginar mi personaje. Cómo iba a ser, el peinado que llevaría, el maquillaje, la personalidad, todo…”.

En tanto que explicó cómo llegó el contacto del director: “Yo trabajo con la productora Kdabara hace ya dos años. Primero comencé con el proyecto de la serie Mamba Negra, siendo la protagonista, pero todo quedó en stand by debido a la pandemia”, contó la actriz, quien en durante el verano pasado fue parte del elenco de “Despedida de Casados”, de Atilio Veronelli, en Calle Corrientes.

Ahora, con este nuevo desafío, admitió que “es un honor trabajar con artistas tan talentosos y estoy más que feliz con Elegidos. Es un gran desafío, dado que debemos filmarnos nosotros mismos con el celular y es increíble ver semana a semana el producto terminado de cada capítulo, con un trabajo genial de edición de Matías Manes. Nada nos detiene y seguiremos apostando al arte bajo cualquier circunstancia”.

Respecto a la repercusión que está teniendo la serie que cuenta con un capítulo cada semana, subrayó: “No nos esperábamos tanta repercusión, la gente se engancha cada vez más, filmamos todas las semanas. La gente está entusiasmada, la serie está en formato web y los capítulos son de siete a ocho minutos nada más y la gente se queda muy enganchada porque al ser corto, cuando el capítulo llega a la mejor parte, finaliza. El lunes se estará subiendo el quinto envío y la idea es llegar a diez capítulos”

ALGUNAS VOCES DE ELEGIDOS

Ivo Cutzarida: “Me pareció una idea divertidísima grabarnos nosotros en medio de este aislamiento social que vivimos y que afecta la salud mental de todos. Y la serie trata un poco de eso, todo lo que genera el encierro y cómo afecta a cada uno”

Héctor Pazos: “La idea surgió en una conversación con mi amigo Miguel Habud. Algo teníamos que hacer en cuarentena. Empiezo a pensar en qué les pasa a las personas en cuarentena por el encierro e hice una improvisación, en modo selfie, se la envié a Tomás Moro, y él comenzó a pasarle a parte del elenco. Y partir de ahí comencé a gestar la historia”

Miguel Habud: "Estaba la necesidad de hacer algo y no esperar que baje una propuesta desde arriba, a la espera, sin posibilidad de trabajar. Es una situación muy angustiante y nos enoja, pero además de la situación económica, el punto fundamental es entretenernos"

Gloria Fichera: “Nunca imaginé grabar una serie con un celular. La serie nos permite a los actores apelar a la creatividad de cada uno para conformar un personaje”

Tomás Moro: "Cuando Héctor Pazos me lo propuso, me sumé enseguida porque es algo original, diferente, no visto en Argentina. Estoy orgulloso de formar parte de esta primera serie web filmada con celulares"