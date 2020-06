Los gimnasios intentan resistir con las clases virtuales y el alquiler de equipos

El aislamiento obligatorio está llegando al día 100 en nuestra ciudad y uno de los rubros más golpeados es el de los gimnasios. Sin la posibilidad de abrir los locales, y con una enorme incertidumbre con respecto al futuro, apelan a las clases virtuales y el alquiler de elementos para obtener algún ingreso o simplemente seguir en contacto con sus clientes habituales.

“La estamos llevando con el apoyo de la gente. Somos un gimnasio que además de trabajar la parte profesional también trabajamos lo social. Entonces tenemos la suerte que nos acompañen”, le indicó a este medio Gonzalo Uranga, uno de los dueños de un gimnasio ubicado en calle 2 entre 41 y 42.

Ante la consulta de cómo es la actividad con las clases virtuales, contó: “Estamos dando clases por grupos de WhatsApp, donde mandamos un video todos los días con distintos circuitos de trabajo que damos todos los profesores; también estamos dando por Zoom de las clases más tradicionales como la de fitness, funcional o local power; y estamos también mandando rutinas personalizadas a la gente a través del teléfono o la computadora, y después hacemos una videollamada para monitorear los ejercicios y ver el trabajo con la gente que necesita un entrenamiento específico o tiene una patología social que necesita un trabajo puntualizado”.

En relación a los ingresos, dijo: “Por suerte la gente nos está acompañando. Están pagando una cuota que es mucho menor que la del gimnasio presencial y además tampoco lo estamos haciendo obligatorio. Intentamos incluir a todos los alumnos que estaban concurriendo en los grupos de WhatsApp y entendiendo que la situación es difícil para todo el mundo. El que no tiene el recurso lo que decidimos es privilegiar acompañarlos para que lo nuestro también sea un aporte desde lo psicológico”, y cerró: “Además estamos alquilando elementos, lo que nos sirvió para paliar déficit”.

En la zona de la Plaza Castelli, más precisamente sobre Avenida 66 entre 26 y 27, Laura Pryjmaczuk es la dueña de un gimnasio barrial que también se está manteniendo en estos tiempos gracias al apoyo de la gente. “El jueves 19 de marzo fue el último día que abrí. Cuando Alberto Fernández la volvió a extender entré en depresión total y hablé con todos los profes para decirles que el gimnasio cerraba hasta agosto o septiembre. Ahí me dijeron que era pesimista y apocalíptica, pero al final es lo que está pasando”, comenzó contando.

“Ese fin de semana lloré, me sentía muy mal y pensé en entregarle el local a la dueña y rematar todo. Hablé con mi marido y me dijo que espere, que había que ver que pasaba. Hablé con Ariel, quien trabaja en el gimnasio a la mañana, y me dijo que tenía que reactivar todas las redes sociales para que cuando las persianas se levanten todo vuelva a estar como antes y no dejar que Geo desaparezca”, prosiguió.

En relación a las clases virtuales, puntualizó que las mismas son gratuitas y explicó el motivo: “Es un gimnasio muy de barrio y tenía que seguir así. Decidí hacer clases en vivo por Facebook gratis, porque sabía que mucha gente que venía al gimnasio tampoco está laburando y creo que nos tenemos que ayudar entre todos. Hago en las clases virtuales una gimnasia integral para todas las edades y sexos, un entrenamiento funcional. Empecé el 1º de abril y en los primeros videos tuve 50 personas mirando toda la clase”.

Pero como obviamente necesita ingresos para pagar los gastos fijos, apeló al alquiler de materiales (actividad habilitada semanas atrás por la Municipalidad de La Plata). Al respecto, contó: “Tengo los kits con la barra hueca con los discos de 1 kg., 2,5 kg y 5 kg. y una colchoneta. Tenía cerca de 20 kits que me servían para pagar los servicios y los dos seguros. Y debía sueldos de dos profesores. En una de las clases digo que voy a alquilar los kits y me los sacaron de las manos”.

Y agregó: “Como la gente empezaba a subir las historias de mis clases con los kits, mucha gente me empezó a preguntar si alquilaba otras cosas y terminé alquilando todo el gimnasio: barras, discos, colchonetas, bancos planos, prensa, barras olímpicas, sogas, pesas rusas, los steps, mancuernas, pelotas y nueve bicis fijas a mis alumnos más viejos a $1.000… solamente me quedaron las máquinas que están amuradas. Eso me sirvió para quedar al día con los gastos fijos”.

EL GIMNASIO EN CASA

Eduardo, empleado público de 38 años que vive en el barrio La Loma, es uno de los tantos platenses que no quiso dejar de hacer actividad física y realiza las rutinas que tres veces por semana le pasan del gimnasio que va hace cinco años. “Arranqué con muchas pilas, después me fue costando cada vez más porque no es lo mismo hacer actividad física en casa que en el gimnasio. Pero ahora me puse la meta de cumplir con las tres clases online que tengo así no pierdo ritmo”, aseguró.

Si bien desde el gimnasio no lo obligan a pagar, él asegura que intenta abonar algo por mes: “Si bien a mi también se me redujeron los ingresos en el trabajo, puedo pagarles algo por el servicio que me dan. Es una forma también de ser solidario, es importante poder ayudar al otro mientras se pueda. Además se adaptaron a estos tiempos y me están dando clases como pueden”.

Una situación similar es la que está viviendo Marisol (27 años), docente de Primaria que vive en Los Hornos: “Intento reservarme tres horas a la semana para hacer actividad física. Decidí seguir en contacto con el gimnasio que iba porque sola me cuelgo. Además está bueno porque la profesora ya te conoce y sabe entonces hasta donde exigirte y qué venías haciendo”.

Si bien al comienzo utilizaba elementos que tenía en la casa, dijo que alquiló unas pesas para poder hacer “con más exigencia”. “Obviamente que no es lo mismo hacerlo en mi departamento que en el gimnasio, pero como por ahora no se puede otra cosa apuesto a las clases virtuales”, cerró.

“NECESITAMOS UNA AYUDA”

Joaquín Cuervo es uno de los dueños de un gimnasio ubicado en calle 49 entre 3 y 4 pero, además, es el presidente de la Cámara Platense de Gimnasios. En diálogo con este medio indicó que tanto las clases virtuales como el alquiler de elementos son pequeñas ayudas que no sirven para cubrir todos los gastos.

“Las clases virtuales son una ayuda menor. Los que pagan para tomar una clase virtual son socios del gimnasio de años que te aprecian y se solidarizan dándote una mano, pero obviamente no podés mantener un negocio con ellas porque te metés en internet y encontrás pilas de clases gratuitas en YouTube, no necesitás sí o sí abonar una cuota”, comenzó indicando.

Y añadió: “Uno la ofrece para estar en contacto con el cliente y sabés que el día de la mañana va a volver. En algunos gimnasios cobran algo simbólico, en otros no cobran nada y en otros es a voluntad. La gente paga para darte una mano”.

En este contexto, enfatizó en la necesidad que tienen los gimnasios de la Región de recibir subsidios por parte del Estado: “Como Cámara somos respetuosos de lo que nos toca y lo que deciden las autoridades. Todos los gimnasios adheridos no abren, pero pedimos que nos den una mano”, y prosiguió: “La Municipalidad está con nosotros. Tuvimos una reunión y Julio Garro dijo que nos entiende, pero desde la Provincia las restricciones son más estrictas y no lo están autorizando a habilitar actividades. Las tasas municipales no se van a cobrar, aunque es un porcentaje chico. No me quejo y agradezco toda ayuda que recibimos, pero sería ideal que nos contemplen en algún programa de subsidios serio y prolongado”.

Por último, precisó: “Los gimnasios somos unas de las actividades más golpeadas de todas. Nos metieron dentro de un grupo junto a lo que son espectáculos y lugares de esparcimiento, y mucha gente nos relaciona como lugar de contagio. Presentamos protocolos para poder volver a la actividad, incluso en gran parte del país los gimnasios abrieron. Todo bajo protocolos que son muy estrictos”.