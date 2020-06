Revuelo en Tandil por el pedido de camas para internar pacientes con COVID-19

La ocupación de camas de terapias es uno de los temas que más preocupan de las autoridades sanitarias en el marco del crecimiento de las cifras de contagios de coronavirus en el país.

Ante ese contexto, en Tandil -una de las ciudades más importantes del interior bonaerense- se armó un fuerte revuelo en las últimas horas al conocerse que supuestamente desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le habrían solicitado a ese municipio poder ocupar las camas disponibles para trasladar pacientes internados con COVID-19. La noticia se conoció en las últimas horas, de acuerdo a lo que publicó el diario El Eco de esa ciudad y que hasta el propio intendente Miguel Lunghi se refirió al tema esta mañana.

Cerca del gobernador Kicillof descartaron sin embargo que se esté analizando usar una ciudad como Tandil para trasladar pacientes del Conurbano. “Es ilógico, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a llevar un paciente de José C. Paz hasta Tandil?”, lanzaron.

El esquema en que se piensa contempla la posibilidad de traslados desde los saturados hospitales del Conurbano hacia otros distritos, pero siempre cercanos. “No es ‘cada distrito’ con su cama. Si en un municipio están los hospitales saturados y a pocos kilómetros hay camas disponibles, se van a usar”, explican.

“Pero subir pacientes a un helicóptero para llevarlos desde el Conurbano hasta Tandil es algo que no estamos contemplando”, subrayaron en el entorno del Gobernador.

El jefe comunal de Tandil se refirió hoy al tema y expresó: “Ya han mandado notas” y agregó: ¿Qué hago yo? Si yo no tengo coronavirus, y traigo algo, y la interno en el Hospital, me puede infectar todo el Hospital”.

A su vez, Lunghi agregó que “si digo que no, yo no vivo en una isla, vivo en Argentina”.

“Ya mandaron para que firme, no he firmado, pero me voy a reunir con gente de distintos ámbitos para ver qué actitud tomo”, señaló el mandatario y sostuvo que el pedido “nos pone en un lugar difícil”.

Sobre el pedido, se supo que fue enviado a toda la Región Sanitaria VIII y puntualizó que, a pesar de no tener una respuesta concreta, su deseo es que las camas de terapia queden reservada para los tandilenses, deslizando una negativa a la firma reclamada por Provincia.

"NO SIQUIERA ENTRÓ TÉVEZ A TANDIL Y QUIEREN TRAER CONTAGIADOS"

Hace poco más de dos semanas, el jugador de Boca Carlos Tévez, fue noticia luego de ser interceptado en uno de los accesos a Tandil y no permitir su ingreso a la ciudad. Ese tema, fue el comentario común de los tandilenses en redes sociales a conocerce la noticia sobre el pedido de camas de terapia intensiva.

Como se recordará, intentó ingresar en la mañana del pasado 9 de junio Tandil para jugar al golf, pero fue rechazado en un retén de control sanitario instalado en el marco de las medidas adoptadas por la pandemia del nuevo coronavirus en la localidad serrana, donde no se registran casos positivos desde hace más de 40 días, informaron fuentes municipales.

Tévez fue interceptado al llegar con su camioneta al puesto montado cerca del cruce de las rutas 74 y 226, y su ingreso a la ciudad no fue permitido por no contar con el permiso requerido por la comuna.