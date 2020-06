Tras pico de 50% de morosidad, los platenses tratan de ponerse al día con las expensas

Luego de llegar a una morosidad del 50 por ciento entre marzo y abril, los platenses, de a poco, se ponen al día con las expensas, y ahora ese índice ronda en poco más del 35 por ciento, según informó la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata. Las razones, evalúan en la entidad, tienen relación con la “decisión de no cargar más deudas” y “como en la Ciudad hay numerosos empleados públicos y siguen cobrando el sueldo con normalidad, al parecer, pueden afrontar este compromiso mensual”.

La presidenta de la Cámara de Administradores de consorcios local, Mariel Ghizzo, dijo que “tras un creciente índice de morosidad de marzo y abril, a mediados de mayo comenzó a registrarse otra conducta. La gente comenzó a pagar la expensa con mayor puntualidad e intenta ponerse al día. Se nota que hacen un esfuerzo para ponerse al día y eso hay que valorarlo”.

Según los administradores, “en los primeros meses de la cuarentena, la gente tenía el dinero pero no sabía cuándo iba a terminar esta etapa. Con el paso del tiempo vieron que la situación se estira, continuaron cobrando el sueldo y al disponer del efectivo lo utilizan para cumplir con esta obligación y de este modo evitar un problema legal a corto o mediano plazo”.

Según la Cámara de Administradores de consorcios local, “estamos un poco mejor que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la morosidad es superior al 50 por ciento. En La Plata hay un 35 por ciento promedio pero hay edificios con una morosidad menor al 25 por ciento. Está muy volátil la cobrabilidad en los consorcios de la Ciudad”. A su vez, remarcan que “hay distritos que están mejor que nosotros, como en la ciudad de Córdoba, donde la morosidad es del 15 al 20 por ciento, o Rosario, que ronda entre el 20 y 25 por ciento”.

Ghizzo puntualizó que “donde hay mayores inconvenientes para cobrar la expensa es en los edificios donde hay muchos estudiantes que se fueron a su ciudad y dejaron librado a su suerte el pago de esta obligación”.

A su vez, remarcó que “observamos que mucha gente que no manejaba los medios electrónicos de pago ahora se bancarizó y está utilizando los medios de transferencia o depósito para cumplir con el pago, porque nuestras oficinas aún no están habilitadas para cobrar. La situación, a pesar del contexto, es bastante positiva porque hay otra conciencia, más solidaria”. Detallan, en ese sentido, que “el 80 por ciento de los pagos, en estos tiempos, son electrónicos o por transferencia de fondos. El tema –puntualizan- es que no todos los edificios tienen cuenta bancaria”.

VALORES “ESTABLES”

Los administradores de consorcios consultados indicaron que “las expensas están bastante estables y lo único que subió fue el gasto de productos de limpieza. Por ejemplo, los bidones de 5 litros de alcohol han tenido un aumento en el precio y su utilización es intensiva. También otros insumos que tienen que ver con el rubro de higiene, o el de protección para el encargado que tiene que realizar trabajos de limpieza constante en el edificio”.

Remarcan que “resulta casi imposible cobrar las expensas en edificios donde hay oficinas de profesionales que estuvieron mucho tiempo sin trabajar y las tenían cerradas, o en los comercios que funcionan en edificios con galerías. Estos dos rubros estuvieron muy difíciles para cobrar”.

Ahora es todo una incógnita lo que ocurrirá en julio por el pago de aguinaldos a los porteros, lo que podría generar una suba en el pago de expensas comunes. El último aumento de sueldo que tuvo el sector de encargados se registró en marzo e impactó en las boletas que se entregaron a dueños e inquilinos en abril, informaron en la Cámara.

Remarcan que la diferencia entre CABA y La Plata es que en nuestra ciudad hay un fuerte número de empleados que dependen del Estado que hasta el momento ha pagado los sueldos a término. Pero en la capital federal hay muchos empleados de comercio, que han cerrado sus puertas por imposición de la cuarentena y recién abrieron en las últimas semanas, y empresas que han tenido que bajar las persianas o han reducido el sueldo de los empleados. Allí el impacto fue fuerte y llegó a registrar una morosidad del 60 por ciento.

Una variante que ayudó a sostener el precio de las expensas, remarcan los administradores, fue la decisión de la mayoría de las empresas de mantenimiento de ascensores que han suspendido la suba de la cuota del mantenimiento de los elevadores ante el contexto económico y social que vive el país.

También cuentan en la Cámara de administradores local que “la conducta de los consorcistas fue un elemento importante para reducir el índice de morosidad. Con el dinero en su poder, no demoraron ni especularon a la hora de pagar porque también entendieron que si no abonan la expensa pueden perjudicar al consorcio ante cualquier contingencia que pueda surgir”.

DEUDORES Y COSTOS

Según expertos del sector hay tres tipos de deudores, los que tienen morosidad convencional, que es la falta de pago de hasta tres meses consecutivos; después están los que tienen deuda ejecutiva, cuando el caso pasa a abogados; y la más extrema es el caso judicial cuando ya no hay espacio para negociar un plan de pagos y va al juez.

En algunos casos los administradores observan que los casos de deudas que ya tendrían que pasar a abogados pero como el servicio judicial está en feria extraordinaria siguen impagas.

También detallan que están los deudores crónicos, que son los que pagan dos meses, deben tres y vuelven a pagar para que no entren los abogados.

Según los registros de distintos puntos del país, hay un 20 por ciento del total de los morosos que entra a la etapa ejecutiva, y sus casos pasan a los abogados y de ese 20%, el 5% termina en la Justicia.

En ese contexto hay muchos deudores que están hablando con los abogados para firmar convenios para obtener alguna rebaja en el pago de intereses y honorarios por demostrar la intención de pagar en plena cuarentena y hacen un esfuerzo por ponerse al día, remarcan en la Cámara de Administradores de La Plata.

Por otra parte, los gastos comunes siguen subiendo y eso es materia de preocupación para administradores y consorcistas. Una parte de la responsabilidad la tiene la inflación, que impacta tanto en la compra de productos de limpieza como en otros rubros del sector.

El rubro que se lleva mayor parte de los gastos de una expensa es el pago de sueldo y cargas sociales de los encargados de edificios. Ese renglón tendrá una suba el mes que viene con el pago del aguinaldo.

En ese contexto, los consorcios que lograron que el Estado cubra parte del sueldo con los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción), tienen un alivio porque puede llegar a representar la cobertura del 30 por ciento de las expensas. Hasta ahora se informó que los ATP no cubrirán los aguinaldos, razón por la cual la suba sería inexorable para el valor de la expensa.

Otro dato más sobre conductas que llevan a una morosidad sostenida es que al no pagarla no significa un corte de servicio, como el caso de la luz, el gas, el teléfono o la televisión por cable, por ejemplo, pero si impacta en los vecinos que cumplen con este pago mensual, porque a mayor deuda del consorcio, más aumenta la expensa porque se cobra un plus para afrontar el déficit del edificio.