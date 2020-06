Pellegrino, contundente: "Nos sorprendió muchísimo cuando Verón declaró lo que declaró"

El presidente de Gimnasia dialogó este mediodía con "El Equipo Deportivo" en La Redonda, y apuntó contra Juan Sebastián Verón, al que le marcó un contrapunto en cuanto a su opinión y lo que manifiesta Estudiantes como institución en AFA.

Mientras el regreso del fútbol se sigue debatiendo en oficinas importantes del país, los clubes contraponen posturas pensando y deseando el regreso a las prácticas. Y ante esta situación, Gabriel Pellegrino manifestó en La Redonda cierta sorpresa por las declaraciones de Juan Sebastián Verón, quien se mostró en contra de la anulación de los descensos y también de la finalización del campeonato.



"Hay clubes que opinan muy distinto desde club con los representantes que mandan a la Liga Profesional y a AFA. Eso lo hace difícil. Son tres o cuatro. Cinco como máximo", comenzó el mandatario Tripero.

"Pero no puede ser que quien que va, opine, trabaje, esté de acuerdo y después, se va de ahí, y escuchamos al presidente de su Club opinar lo contrario. Pasó en Estudiantes", remarcó. "A nosotros nos sorprendió muchísimo cuando Verón declaró lo que declaró, que no estaba de acuerdo con los campeonatos ni con la finalización del campeonato. Pascual (Caiella, Vicepresidente de Estudiantes), con quien tengo relación y confianza, votó a favor y en ningún momento hizo alguna observación, algo que se puede hacer", destacó Pellegrino.

Seguidamente se refirió a Andrés Fassi, presidente de Talleres, a quien se lo apuntó en las últimas como foco de discordia en las últimas reuniones de AFA. "Fassi dijo que no lo atendían. Y a mí me consta que sí lo hacen. Lo que pasa es que no le responden lo que él quiere que le respondan. Cuando te dicen que ´no´, no es que no te responden, te dicen que ´no´".

Por último, analizó la posibilidad de volver a los entrenamientos en provincias sin contagios, con lo que se mostró de acuerdo.

"Yo estoy de acuerdo en que se entrene en las provincias que se puede entrenar. No lo veo como una ventaja siempre y cuando después nos den el tiempo que los profesionales digan que necesitamos para comenzar. No lo veo como ventaja deportiva", sostuvo.