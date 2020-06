¿Esto es “Gatorei” señorita?, el bidón de Bilardo y el misterio de Branco

Debe ser una de los partidos más emblemáticos del fútbol argentino aquel que jugaron el 24 de junio de 1990, Argentina y Brasil. El seleccionado nacional había sorteado a los tumbos la primera fase del Campeonato Mundial de Italia clasificando con lo justo a la siguiente ronda por lo que en los octavos de final se tuvo que cruzar con el “scratch” brasileño, uno de los favoritos a levantar la Copa.

Después de treinta años todavía se pueden escuchar como retumban los palos y el travesaño del arco de defendido por Sergio Goycochea, en Estadio Delle Alpi de Turín. El tobillo izquierdo de Maradona que parecía “una pelota de tenis” y la obra cumbre que fue el gol del “Pájaro” Cannigia, tras una apilada de Diego, para poner el uno a cero, y a cobrar.

Aunque uno de los recuerdos de ese partido del que todavía se habla y sigue siendo un misterio es el famoso “bidón” del que tomó agua Claudio Ibraim Vaz Leal, conocido como Branco. El lateral brasileño, que era el especialista en los tiros libres, bebió un líquido, que según el propio jugador durante el resto del encuentro se sintió con “mareos y nauseas”.

El polémico episodio ocurrió a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Ricardo Rocha le cometió una infracción a Pedro Troglio, a la altura del mediocampo. En ese momento ingresó el doctor Madero y Miguel Di Lorenzo (utilero y masajista del seleccionado argentino), más conocido como Galíndez, para atender al volante albiceleste.

Galíndez entró portando botellas con agua para que los jugadores se pudiesen hidratar, debido a la calurosa tarde de Turín. Maradona, durante una extensa entrevista en el programa de Mar de Fondo que se emitía por la madrugada en TyC Sports, habló del “bidón” que era para “uso exclusivo de los rivales”.

En el programa televisivo, Diego dio a entender que el “líquido” contenía más que agua. “No, no, de ese no tomes Vasco (en referencia a Olarticoechea)”, dijo Maradona. En el caso de Bilardo cada vez que se le preguntó sobre el tema siempre evadió la respuesta; mientras que el Cabezón Ruggeri aclaró que “nunca hay que beber de lo que te ofrecen los rivales”.

Jamás se comprobó si Branco se sintió mal por ingerir alguna sustancia o por el intenso calor

“Siempre dije que el agua que me dieron tenía un sabor extraño. ¿Qué hubiera pasado incluso si me hubiese tenido que someter a un control antidoping?”, le dijo Branco. “En ese momento -agregó el ex lateral brasileño- entraron los auxiliares argentinos con seis bidones de agua en sus manos. Cuatro de ellos con tapas de un mismo color y dos de color diferente. Yo tomé uno de estos últimos, pero había algo preparado que me dejó medio atontado y jugué el resto del partido viendo borroso, me sentía incómodo, como si el estadio me diera vueltas.”

Aunque Branco siempre estuvo lejos de menospreciar el triunfo del seleccionado nacional. “No voy a ser tonto y querer justificar aquella derrota con el engaño de los bidones. Nos ganaron justamente, por las genialidades de Diego y porque contaban con un jugador diferente como Caniggia. Argentina se clasificó bien y no necesitaban hacer lo que hicieron en ese Mundial”, replicó.

Trascendió que el bidón podría haber tenido agua con “Four Loko” o algún otro tipo de estupefaciente de alto calibre. Los síntomas descritos por Branco (mareos, somnolencia, nauseas e incluso dolores musculares) se asociarían más precisamente con el Rohypnol, un fármaco hipnótico de la familia de las benzodiacepinas conocido como Flunitrazepam.

Los usos de este fármaco abarcan desde el tratamiento del insomnio hasta, raramente, como anestésico.

A lo largo de estas tres décadas, el hecho ha dejado mucha tela para cortar y debatir. Están aquellos puristas que hablan de que se rompieron todos los “códigos de ética” en el fútbol hasta los que encuadran en la “viveza” criolla. Claro que más allá de las declaraciones de los protagonistas nunca se pudo comprobar qué contenía ese bidón o si se trató simplemente de agua; mientras que Branco sufrió todos esos síntomas debido al intenso calor. A todo esto, el Doctor diría risueñamente: “esto es Gatorei, señorita…” Pero eso forma parte de otra anécdota con el Monumental de escenario...