La familia del menor al que la policía le vació un ojo: "Si querían reducirlo había otra manera, no esta"

"Si lo querían reducir, como dijeron, podrían haberlo hecho sin dispararle a la cara. El estaba parado junto a la puerta, sorprendido por los ruidos, los gritos. No tenían necesidad de dispararle y vaciarle un ojo". Entre el lamento, la bronca y la desesperación la familia de "Nacho",reconstruye una y otra vez los minutos de locura que les tocó vivir en la madrugada del último sábado en su casa de Lomas de Zamora.

Un escuadrón policial fuertemente pertrechado irrumpió en la humilde vivienda y con los procedimientos conocidos y vostos en los algunos allanamientos rompieron patearon y rompieron puertas, obligaron a sus moradores a tirarse al piso y revisaron toda la casa.

Y en esa acción le vaciaron un ojo a un menor de 17 años que, cuenta su familia, salió de la habitación que ocupaba en el fondo de la propiedad, alarmado por los ruidos. "Le tirararon con balas de goma directo a la cara. El ojo pudieron reconstruírselo pero la visión la perdió", señala Nelson, la pareja de la madre del menor gravemente lastimado.

"Lo que hicieron no tiene justificación. Porque además de la barbaridad que hicieron se equivocaron de casa. Fueron a buscar un lugar donde suponían que había cosas robadas y no se cuánto más y esa no era nuestra casa sino supuestamente otra del barrio. Pero tampoco encontraron esa casa de manera que después, para tapar lo que le hicieron a Nacho, salieron a meterse y romper cosas en otras casas", señala.

La versión policial dice que el adolescente intentó agredir a los policías con un cuchillo. Su madre, Marina y su padrastro aseguran que "ese cuchillito lo usa, lo usamos nosotros también, para abrir la puerta, para accionar la cerradura. Se agarran de eso pero Nacho nunca atacó a nadie y menos con ese cuchillito".

Tras ser dadode alta del Gandulfo, Nacho se repone en su casa.

Según la policía, durante los procedimientos "se recuperaron elementos que habían sido robados una semana atrás de la Escuela Secundaria 16, ubicada en Villa Albertina, entre ellos un freezer, un horno microondas y un equipo de música”.

En diálogo con ELDIA.COM la madre del menor aseguró que "todo eso no se lo llevaron de acá" e insistse en que el cuchillo que se asegura que Nacho tenía en una de sus manos cuando salió a ver qué pasaba con tantos ruidos y gritos "lo usaba para abrir una puerta sin picaporte”.

Lo que la familia cuenta dista mucho de la versión policial donde se insiste en que Nacho fue alcanzado por un "disparo intimidatorio" mientras "varios hombres" huían hacia el fondo de la casa.

"Acá vivimos mi mujer, que es la mamá de Nacho, nuestra hija de dos años y Nacho. Somos gente humilde pero buena, de trabajo. Yo soy constructor pero con esto del virus no tengo trabajo entonces nos armamos un emprendimiento familiar y vendemos pizzas, empanadas, sánwiches de milanesa. Nacho ayuda con todo eso, es un buen pibe", cuenta Nelson.

Un integrante del Grupo Apoyo Departamental (GAD) con jurisdicción en la zona sur del conurbano es ahora sumariado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincia. Es quien apretó el gatillo y su situación será definida por una investigación que recién empieza.

La familia del adolescente herido fue recibida por autoridades del área de Derechos Humanos bonaerense que, señalaron, se pusieron "a disposición de la familia para asistirlos en la recuperación médica del joven y en del proceso judicial y administrativo”.

La investigación también apunta a probar si, como dice la familia de Nacho, la policía habría ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes.

"Se pidió investigar la legalidad de la conformación del acta realizada por los agentes, atento a una posible falsedad de documento público”, se señaló.