En medio de una fuerte tensión política, definen el endurecimiento de la cuarentena

La buena sintonía que parecía alumbrar la relación pandémica de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta encontró ayer un punto de fricción. Es que mientras el Gobernador pretende ir hacia restricciones severas para la nueva etapa de la cuarentena, el jefe de Gobierno porteño considera que se debe dar marcha atrás con algunos permisos pero sin retrotraer la situación al inicio del proceso de confinamiento, allá por el 20 de marzo.

El aumento de la curva de contagios encendió ayer una nueva luz de alerta. Fueron 1.463 en la Provincia contra los 1.334 del martes. El ascenso es sostenido y Kicillof busca frenarlo con una virtual vuelta a la fase 1, la inicial de la cuarentena, aunque con matices. “Una mezcla de fase 1 con fase 2”, graficó uno de los intendentes que compartió uno de los encuentros virtuales que el mandatario mantuvo con los alcaldes del Area Metropolitana.

Un freno al uso del transporte es una de las medidas que está virtualmente decidida. La idea es que trenes, colectivos y subtes sean exclusivos para aquellos que desempeñan tareas denominadas esenciales. Por caso, policías y personal de salud, entre otros.

Parecía anoche estar descartada alguna medida extrema que sobrevoló oficinas del Gobierno. Una de ellas, que se prohibiera la circulación entre la Provincia y la Capital Federal. Algún que otro alcalde hasta ensayó el imposible de plantear que durante los próximos 15 días el transporte directamente no circulara. En cambio, sí, habrá restricciones severas y fuertes controles.

El gobierno de Kicillof parece encaminado además a ir a la reunión de hoy con Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández de la que surgiría el anuncio oficial de endurecimiento de la cuarentena, con la posición de que se debe dar marcha atrás con la apertura de distintas actividades comerciales que fueron encontrando permisos de funcionamiento con el correr de la cuarentena. Y dejar en operación, en cambio, la mayor cantidad posible de industrias que se habilitaron.

La idea en la Provincia es que funcionen los comercios de cercanía y que la gente restrinja lo más posible las salidas. Algo parecido a lo que ocurrió en los albores de la cuarentena.

En el gobierno porteño creen que aún no es tiempo de un retroceso violento. No porque no visualicen que la curva de contagios esté en aumento sino porque en sus proyecciones epidemiológicas ven un pico de la enfermedad en unas dos semanas más.

El razonamiento, según diversas fuentes porteñas, es el siguiente: en algún momento habrá que volver a una restricción severa y pedirle a la gente un sacrificio extra. Pero hay que esperar un poco más para utilizar esa bala de plata en medio del malhumor social por una carentena interminable.

Sí, en cambio, Capital Federal se encaminaría a suspender los permisos para que la gente salga a correr por las plazas y parques, en tanto que acotará los paseos con los niños.

Kicillof, en tanto, mantuvo ayer encuentros vía teleconferencia con intendentes de la Primera, Tercera y La Plata para analizar la situación epidemiológica y evaluar las medidas de mayor restricción que se están analizando para la próxima etapa del aislamiento en el área metropolitana.

“En el AMBA estamos sufriendo un crecimiento muy fuerte de los contagios, de manera exponencial, por lo cual, hoy el único remedio que existe es evitar la movilidad e ir hacia medidas más restrictivas que impidan el avance del virus”, explicó Kicillof. Y agregó: “Si los contagios continúan a este ritmo, antes o después se va a saturar la capacidad de atención, los recursos sanitarios con los que contamos son finitos”.

El de la ocupación de camas de terapia intensiva es uno de los tópicos centrales que empuja a Kicillof a plantear una cuarentena bien estricta. Según el reporte de ayer, el 52 por ciento de las camas está ocupada en el Area Metropolitana. Ese porcentaje orilla el 60 por ciento en el primer cordón del Gran Buenos Aires.

De hecho, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó que existe “terror” en los hospitales por una eventual saturación del sistema sanitario si no se aplana la curva de contagios (ver aparte).

Durante el encuentro con Kicillof, los intendentes coincidieron en que la utilización masiva del transporte público se reflejó en la suba de los casos en sus distritos en las últimas semanas. En este sentido, el Gobernador expresó: “Es necesario proponerle a la sociedad hacer un gran esfuerzo por un período limitado, para bajar radicalmente la circulación y lograr achatar la curva de contagios”. Ese esfuerzo, en principio, sería por 15 días. El “freno de mano” a las flexibilizaciones del que se habla en la Gobernación.

Las posturas contrapuestas entre los gobiernos bonaerense y porteño desvela tanto a la Casa Rosada como otro asunto que considera crucial: la forma de comunicarle a la población que debe volver al aislamiento y retroceder sobre sus pasos, con una cuarentena de 90 días sobre sus espaldas.

Anoche se trabajaba en diseñar un mensaje para lograr uno de los aspectos centrales del nuevo proceso de cuarentena: nada más y nada menos, que sea acatada por la gente. El anuncio oficial se produciría hoy en el marco de una conferencia de prensa que encabezará el Presidente.

Durante el encuentro de ayer con Kicillof varios intendentes opositores plantearon algunos reparos. Por caso, por los aspectos instrumentales del control del transporte.

Otra de las inquietudes pasó porque el endurecimiento de la cuarentena tenga algún plazo concreto. “Habrá que empezar a aprender a convivir con el virus, buscando el equilibrio porque la salud está primero pero también hay una pandemia socioeconómica”, dijo por caso, trascendió, uno de los alcaldes opositores.

En general, los intendentes peronistas se mostraron alineados al discurso oficial. “Debemos cuidar lo logrado y trabajar en equipo para cumplir los objetivos y evitar un colapso”, señaló el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora.

En la misma línea se expresó el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien aseguró que “la sociedad necesita un mensaje contundente para que todos y todas se comprometan a ser responsables y no llegar a una situación límite”.

Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, subrayó que “estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer lo posible para limitar el aumento de casos, ahora debemos decidir cuáles son las mejores herramientas para lograrlo”. Ese es el punto de desacuerdo: medidas extremas o restricciones un poco más leves.

Insaurralde El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue dado de alta ayer luego de permanecer varios días internado en el hospital de Lavallol tras haber sido diagnosticado con coronavirus. El jefe comunal continuará con recuperación domiciliaria.