Se acerca el 30 y Zuqui no sabe si viajar a La Plata o quedarse en Santa Fe

El próximo martes 30 de junio se terminarán todos los vínculos. Algunos jugadores quedarán en libertad y otros tendrán que regresar al club dueño de su pase tras estar a préstamo en otro equipo. En el caso del volante Fernando Zuqui se está dando algo especial, por que se ha declarado un conflicto que no parece tener una fácil resolución, si no es por la justicia o si Colón paga 2 millones de dólares, cosa que ya han dicho que no harán.

En Estudiantes han dejado en claro que Zuqui pasó el 70 por ciento de los encuentros (está en Colón desde enero de 2019) por lo que se debe ejecutar la cláusula por la opción de compra de la mitad del pase del futbolista que como quedó dicho antes, es de 2 millones de dólares (1 millón para el Pincha y 1 millón para Boca, ya que tienen la mitad cada uno).

Si bien en Colón es titular y hasta el técnico Eduardo Domínguez desea que se quede por que lo tiene en cuenta, la dirigencia Sabalera ya ha dicho que no tiene esa plata para pagar. Así es que desde hace algunas semanas atrás parece que las cosas se resolverán por la vía judicial.

Para Estudiantes no hay dudas de que Colón debe ejecutar la cláusula de compra del pase

En principio Zuqui tiene contrato hasta el 30 y luego debe volver al Pincha, pero esto ahora no está confirmado ya que los albirrojos dicen que Colón debe pagar. Mientras tanto, el futbolista sigue viviendo en Santa Fe con su familia, y entrenando según los trabajos que le dio el cuerpo técnico rojinegro y con elementos que les dio el club.

Zuqui semanas atrás en diálogo con este diario dejó en claro que le gustaría volver a Estudiantes, aunque si debe quedarse en Colón lo haría con gusto por que lo han tratado muy bien a el y su familia. Más allá de esto, en las últimas horas el mendocino declaró que ninguna de las dos dirigencias lo han llamado, y si bien está tranquilo, tiene cierta incertidumbre por que no sabe a dónde deberá ir la semana que viene cuando termine junio y comience julio. Si se queda en Santa Fe o emprende viaje para La Plata.

En el Pincha, el técnico Leandro Desábato no lo tendría en los planes, por lo que la dirigencia estudiantil vería con buenos ojos poder recuperar algo de dinero fresco que ingrese a la tesorería. Habrá que ver como se resuelve esto, y si ambas dirigencias pueden llegar a un acuerdo antes de ir a una instancia judicial.