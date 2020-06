Berisso: polémica entre políticos por la donación del medio aguinaldo

En Berisso, el intendente Fabián Cagliardi le propuso a sus funcionarios políticos que no cobren el medio aguinaldo que les corresponde percibir en las próximas semanas. Y la propuesta, según revelaron fuentes de esa vecina comuna, habría sido aceptada y con un correlato en los concejales de la bancada oficialista.

Desde la comuna se indicó que el no pago de esos aguinaldos "implicaría un ahorro que en estos momentos vendría muy bien". Y lo estimaron en alrededor de un millón de pesos.

Pero la polémica que madura tiene que ver con lo que harán los concejales de la oposición de Juntos por el Cambio. De buena fuente se sabe que por lo menos dos de esos nueve ediles estarían de acuerdo en no cobrar el medio sueldo anual complementario pero el resto de la bancada pone objeciones.

Y no porque no quieran hacer la donación sino porque consideran que deben ser ellos y no el Ejecutivo municipal el que disponga de esos fondos ahorrados.

"Lo cobramos y lo donamos a las entidades que consideremos", habría sido la coincidencia mayoritaria.

La polémica, por lo pronto, ya recorre la política de Berisso