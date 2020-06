Juan Francisco: el platense detrás de una factoría de memes virales

Desde abril de 2016, cuando se mudó a Instagram, la cuenta de contenidos humorísticos @aguanta, creada para “todos aquellos que necesitan calmarse”, cosechó 3.5 millones de seguidores, para los que se han creado más de 18 mil publicaciones, además de millones de historias que caducan en 24 horas. Detrás de este perfil, una de las grandes factorías de memes del país, y una de las principales fuentes de entretenimiento digital en estos extraños días de cuarentena, está Juan Francisco Lorenzi, un platense de 20 años que lleva la mitad de su vida navegando en las infinitas posibilidades de las redes sociales.

Nacido en City Bell, este joven emprendedor, que recibió su educación secundaria en el Instituto José Manuel Estrada, comenzó a relacionarse con las plataformas sociales cuando era un niño. Digno referente de la generación millennial, a los diez ya era parte oficial del inabarcable universo de Twitter.

“Subo contenido con perfecta regularidad y constancia. Si en redes te quedás quieto, perdés”

Hijo de mamá profesora de inglés y papá ingeniero electrónico, cuenta Juan en diálogo con EL DIA que tardó apenas meses en conseguir sus primeros 30 mil seguidores que, en un año, se convirtieron en 100 mil. Desde entonces, divirtiéndose con el seguir y dejar de seguir perfiles, fue pasando por varias cuentas casi siempre vinculadas al humor, entre las que llegó a superar la barrera de los dos millones de followers.

“Hasta que en 2014 me mudé a Instagram”, recuerda ahora sobre la plataforma más popular del último tiempo, y en la que en 2016 abrió @aguanta, como un desprendimiento de la FanPage de Facebook -creada en 2015 por Christian Altimari- que Juan Francisco manejaba junto a Lucho Martel, en la que actualmente ostentan 2.8 millones de seguidores.

Tanto fue el éxito del emprendimiento que Lorenzi no dudó en registrar su marca y, desde 2018, funciona como una empresa dedicada a generar contenido de entretenimiento original y auténtico.

Apelando a textos, imágenes y videos, los contenidos de @aguanta son fácilmente identificables, no sólo por la plantilla rosada que los diferencia y hace reconocible del resto, sino por el tipo de humor destinado, sobre todo, a adolescentes de entre los 13 y 18 años que son los más activos redes sociales.

Sin embargo, recorriendo rápidamente el perfil, podremos encontrar también abordajes humorísticos sobre la actualidad. De hecho, en los últimos meses, muchos de los contenidos creados sobre la pandemia COVID-19 han alcanzado la etiqueta de viral.

“A la hora de pensar contenidos, tenés que estar al tanto de todo”, admite Juan que, entre la tele y los diarios, prefiere Twitter, la mejor red social para los que quieren encontrar los temas del día resumidos en las tendencias.

Con 3.5 millones de personas que esperan sus contenidos, ¿pensar nuevas creaciones es una presión? El joven admite que sí. “No me molesta decirlo. Subo contenido desde hace cuatro años todos los días, con perfecta regularidad y constancia, nunca dejé de hacerlo”, confiesa el platense y no esconde sus ambiciones: “Siempre quiero tener más seguidores, no me gusta quedarme quieto. Si en redes te quedás quieto, podés perder bastante”.

El trabajo en equipo, revela, es fundamental para que todo la maquinaria permanezca en funcionamiento, y está a la cabeza de un grupo de jóvenes creativos con los que se reparte tareas y en los que puede descansar: Luisina Gliemmo, Matías Pacheco y Nicolás Miguel lo acompañan en Instagram; Lucho Martel en Facebook y con Tiago Garritano explora por estas horas el “complicado universo” de YouTube en el que busca triunfar.

“Es el nuevo desafío gigante que tengo”, revela sobre el monstruo audiovisual, en el que en su canal tiene actualmente 116 mil suscriptores que, dice, no le alcanzan. “Mi gran reto es llegar al millón de seguidores lo más rápido que pueda”, cuenta Lorenzi, que por estos días se empeña en descifrar la profunda trama de esa red social, para la que se necesita tener “mucha perseverancia”, entre la búsqueda y creación de contenidos, el armado de guiones, la grabación y la edición, entre otras tareas.

Hermano mayor de Pedro y Agustín, de 13 y 17 años respectivamente, Juan Francisco es un apasionado del básquet, el deporte que practica en el Club Banco Provincia y que le permite descargar energías tras horas y horas frente en la pantalla lo que, de por sí solo, no garantiza el éxito en las redes sociales.

“Lo más importante en Instagram es tener buena interacción con la gente”

Se sincera Juan al decir que “es muy complicado hoy en día” distinguirse en medio del mar de propuestas que existen en la profundidad de internet, “sobre todo si no ponés la cara”. Para él, la clave está en generar un vínculo con los seguidores, algo a lo que le presta especial cuidado.

“Lo más importante es tener buena interacción con la gente, responder mensajes, reaccionar a los comentarios. Es fundamental que los seguidores se sientan cercanos”, dice sobre la estrategia que mantendrá a su público expectante de cada posteo y que lo alejará del tan temido botón de “dejar de seguir”.

En paralelo a sus aventuras en @aguanta, que lo tiene como un gran referente local dentro del entretenimiento en redes, Juan Francisco cursa el tercer año de Ingeniería Industrial en la UNLP, una carrera cuyos conocimientos le servirán para seguir aplicando a su exitoso emprendimiento 2.0.