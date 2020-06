¿Esencial o no esencial?: tras los contagios, el debate se instaló en la televisión

Desde el comienzo de la pandemia se puso en tela de juicio el carácter de “esencial” de los trabajadores de la pantalla chica, en especial de ciertos programas. Pero el debate se profundizó esta semana con la ola de contagios en “El precio justo” (Telefé) y la viralización de una foto del estudio donde, claramente, se veía cómo casi nadie cumplía con la distancia social y que muchos sintieron como una tomada de pelo.

En este sentido, la Secretaria de Comunicación y Actas de la Asociación Argentina de Actores, Susana Varela, declaró que era sabido que “por el coronavirus la cosa se iba a complicar mucho y que la TV estaba transgrediendo los consejos sanitarios”.

El que roció más combustible a una mecha ya encendida fue el dramaturgo y director teatral Mariano Tenconi Blanco, que desde su cuenta de Twitter escribió un mensaje, acompañándolo con la polémica foto del estudio “El Precio Justo” superpoblado: “A los trabajadores del teatro y el cine nos toman por tontos. Es así. Que a los programas televisivos de entretenimientos les hayan permitido seguir trabajando sin parar ni un solo día y a los demás no nos hayan permitido trabajar ni un solo día, refleja una enorme injusticia”.

“Es extraño que los protocolos para teatro y cine hayan sido tan rigurosos que pasamos 96 días sin trabajar, y que para televisión hayan sido tan laxos y no hayan tenido que parar jamás. Y nadie pretende trabajar sin cuidados, sino simplemente que las cosas sean justas para todas las actividades”, se explayó el autor y siguió: “¿Por qué puede trabajar Marcelo Polino y no Rafael Spregelburd? ¿Por qué puede trabajar Marcela Tauro y no Lorena Vega?”. Encendido, continuó con su descargo: “Es importante analizar qué tipo de producción cultural queremos proteger y priorizar. Yo creería que Leonardo Favio hizo más por la cultura argentina que Lucho Avilés”, en un claro “palo” para los programas chimenteros.

Así las cosas, la pregunta sobre lo que es correcto hacer reaparece una y otra vez en un contexto cada vez más complicado para los canales, cuyos casos van en aumento en consonancia a lo que ocurre en todo el país. Será que, de una vez por todas, la televisión se ponga las pilas y no emita un mensaje tan incoherente cuando 10 personas desde un estudio nos piden “quedate en casa”.