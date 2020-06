Tinelli y Valdés, separados: otro amor que la cuarentena se lleva puesto

La bomba estalló el domingo por la mañana, cuando Marcelo Tinelli anunció desde su cuenta de Instagram que “quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes”.

Había, es cierto, rumores de crisis revoloteando, y la ausencia de posteos juntos en las redes alimentó las versiones, pero nadie había vaticinado la ruptura de una pareja de casi una década. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Día de los Enamorados (parece hace una eternidad) el conductor de ShowMatch había deslizado sus ganas de casarse con la empresaria y actriz: cuando un usuario le escribió a Marce que “queremos casamiento con Guille. Saludos desde Comodoro Rivadavia”, Tinelli respondió que “por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”. “La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación”, declaró luego el conductor sobre la posibilidad de pasar por el Registro Civil.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se pasó de la chance de casarse a la separación? No hay explicaciones definitivas aún, pero las primeras versiones implican, simplemente, que la pareja se desgastó, y que la cuarentena, el encierro obligado que está haciendo desastres en las parejas, dio el último empujón, acrecentando las discusiones y “chispazos” hasta volverlos insoportables.

“Venían en crisis, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo”, contó Ángel De Brito en sus redes. Según el periodista, Valdés se había sacado el anillo de compromiso en mayo. Y, además, el domingo pasado no había saludado a Marce en las redes, por el Día del Padre. ¡Al padre de su hijo Lolo! La crisis ya estaba encaminada. “Igualmente, creo que una pareja de 8 años nos termina por un solo motivo. Ni de un día para otro. Todo el que tuvo relaciones extensas lo sabe bien”, reflexionó De Brito, de todas formas.

HISTORIA DE UN AMOR

No es la primera separación de Tinelli y Valdés: la pareja oficializó su romance, en medio de un gran escándalo, en junio de 2012, con la modelo recién separada de Sebastián Ortega, que había sido compañero de trabajo y entonces amigo cercano de Marce (quizás, el término “icardeada” debería haber sido “tinelleada”). Pero apenas dos meses después, anunciaron una separación. El romance, sin embargo, volvió a encenderse para el verano de 2013 y un año más tarde llegó Lorenzo (quinto hijo de Marce, cuarto para Guille). Pero no todo era color de rosas en una pareja que mantenía sus departamentos separados incluso cuando compartían un hijo: en 2015, se tomaron un tiempito, en medio de una fuerte crisis de la pareja, aunque incluso en ese momento Marce auguraba una pronta reconciliación. “Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer”, dijo entonces el sexagenario conductor, y semanas después la pareja se había restablecido.

A fines del año pasado, Tinelli expresó en una entrevista lo enamorado que se sentía de la modelo y lo feliz que estaba con su familia ensamblada. Pero algo pasó, y la cuarentena lo agudizó: las últimas imágenes juntos se publicaron a principios de abril, cuando Marcelo Tinelli cumplió 60. Luego, la pareja se sumó al furor Tik Tok, y contó varias intimidades a través de la red social: quién dio el primer beso, quién es el más enojón, quién pide disculpas primero. Todo parecía perfecto durante aquellos días en Esquel.

Pero después de eso, la pareja no volvió a mostrarse junta en las redes. Tras las puertas cerradas, las discusiones escalaron, y ayer Marce anunció la separación. Curiosamente, casi en simultáneo, Valdés, que todavía no se había referido a la separación, publicaba una extraña historia en Instagram: una colonia de mariposas azules sobre un árbol, con la leyenda “buen día, esto es real en algún lugar del mundo”. ¿Mensaje críptico, o simplemente el deseo de vivir sin la angustia que pesa tras la separación, revoloteando alrededor de esos árboles que la cuarentena nos hace extrañar?

Consultada por la revista Gente, Valdés rompió el silencio, pero de forma escueta: “La realidad es que Marce ya dijo lo que teníamos que decir y vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto como lo fue nuestra relación”.

¿Volverán a volver? El tiempo lo dirá.