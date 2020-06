Un hombre con discapacidad física enfrentó a un ladrón con un cuchillo y repelió el asalto

Gotas de sangre del ladrón en el ph donde vive el jubilado / C. Santoro

Ya hacía un rato que el vecino de Barrio Hipódromo había finalizado su almuerzo. En el momento en que se levantó del comedor para ir al baño, un joven ladrón aprovechó el momento para colarse en el PH situado en 42 entre 121 y 122. El intruso pensó, quizás, que iba a tener la situación bajo su control y pese a que no había nadie levantó un cuchillo de la mesada. En segundos lo iba a usar contra la víctima que aún con movimientos reducidos, lo repelió en un enfrentamiento con cuchillos.

La opción que inicialmente no contempló el ladrón, al verse solo, terminó imponiéndose: el dueño de casa vio al joven, se apresuró a tomar otro cuchillo, dispuesto a defenderse. Todo, pese a la desventaja que supone una discapacidad física que, según le contó a este diario, padece en la mitad del cuerpo. “Es por un ACV (accidente cerebro vascular) que tuve hace poco más de 3 años y que me dejó medio cuerpo paralizado. Por eso, camino con un bastón”, explicó Pablo Zapata (59).

Ante la consulta de este diario, el hombre repasó cómo se produjo el frustrado intento de asalto que padeció en la tarde del lunes.

“La puerta de entrada había quedado abierta, pero todo estaba tranquilo, eran las dos de la tarde (de ese día) y me levanté para ir al baño. Ni de casualidad me imaginé que en esos instantes se iba a meter acá un ladrón”, reflejó.

Enorme fue su sorpresa cuando mientras se disponía a volver al comedor, se topó con la silueta de un menor que, estimó, “debe tener entre 16 y 17 años” y que encima “me amenazaba con un cuchillo que agarró de mi mesada”.

Además, “comenzó a pedirme insistentemente que le diera dinero, pero le dije que no tengo porque cobro poco como jubilado por mi discapacidad física”.

Su respuesta no satisfizo al adolescente que, entonces, “me empezó a tirar puntazos, por lo que, para defender mi vida, reaccioné lastimándolo con un pequeño corte en un dedo”.

Desde sus conocimientos sobre manejo de cuchillos por ser herrero y en su época de juventud domador de caballos en una zona rural de su Santa Fe natal, Zapata remarcó que “tranquilamente podría haberlo herido en el cuello o en otra parte del cuerpo. Pero sólo lo lastimé en un dedo para que se asustara y se fuera”.

“Hasta me tiró con un ladrillo, que por suerte no me impactó y que quedó tirado en el pasillo”, aportó luego.

“TE VA A SALIR CARO ESTO”

Los gritos por el incidente alertaron a un vecino de otro departamento, quien al asomarse y ver a Zapata en apuros, no dudó de intervenir para auxiliarlo.

Esa comprometida actitud fue valorada por Zapata, quien resaltó que “mi vecino me ayudó sacando por la fuerza a este pibe, que mientras era llevado hacia la calle me gritó `te va a a salir caro esto. Voy a volver con mi hermano`, dándome a entender que piensa tomar represalia”.

Esto último lo denunció en la comisaría segunda y también lo conoce el fiscal del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ayer a la tarde se comunicó telefónicamente con el jubilado.

Fueron 5 minutos a puro susto, que no se disipó para este vecino frente a la latente posibilidad de que el frustrado ladrón pueda cumplir con su promesa.