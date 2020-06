Aseguran que el coronavirus es cien veces menos agresivo que en marzo

El director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Raffaele de Milán, Massimo Clementi, comprobó que la cantidad de coronavirus presente en los pacientes en mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo. “Incluso si comparábamos los resultados en personas que tenían los mismos factores de riesgo, como la edad o enfermedades previas, la cantidad de virus es incluso 100 veces menor”, señala el experto.

Esto tiene relación con la replicación del virus dentro del huésped: “la replicación es un elemento fundamental para un virus. Éste infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos y que quizás veamos en el futuro próximo. O por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio".

Este hallazgo ha empujado al Hospital de Milán a contactar con otros para saber si también se ha observado de la misma manera. Y efectivamente, se afirma —en EEUU y Europa— que el virus se encuentra en una fase de contención. “Alguien ha dicho que es como si el virus hubiera envejecido”, añade.

Con las nuevas observaciones, al experto le preocupa más una nueva epidemia por un nuevo virus que la evolución de la pandemia actual “destinada a apagarse”.

“En la primera fase hacía mucho más daño porque había llegado a un huésped, el ser humano, que para él era desconocido. Ahora hay una adaptación, de uno con el otro. Es posible que este sea un dato muy positivo de cara al futuro. Porque, aunque en los próximos meses el SARS-CoV-2 se reactivase, el virus sería mucho menos agresivo”, avanza al periódico El Mundo.

El doctor ha estado trabajando frente al virus en su laboratorio del hospital San Raffaele de Milán, en pleno epicentro de la pandemia de coronavirus, desde el inicio de la pandemia.

Tras tres meses, el virólogo puede afirmar que algo ha cambiado en la afectación a las personas. “Ya son varias las semanas en las que los clínicos de nuestro hospital nos indican a los virólogos, que el cuadro clínico está cambiando. Ya no llegan pacientes que necesitan inmediatamente entrar en la UCI y respiración asistida”, especifica.

Los resultados obtenidos se basan en la comparación de pruebas PCR de 100 pacientes ingresados en el hospital en los primeros 15 días de marzo —cuando llegaban los casos más graves— con la de 100 pacientes llegados a finales de mayo.

“Se trata de una diferencia absolutamente macroscópica” señala. “Pero no tiene nada que ver con la inmunidad de grupo. La debilidad del virus es algo independiente del hecho de que se pueda desarrollar inmunidad contra él. Se trata, como le decía antes, de una adaptación del SARS-CoV-2 a los seres humanos”

Algo que también señala el microbiólogo es que ahora tenemos por delante un periodo favorable: junio, julio y agosto. Mientras que, para septiembre, se podrá evaluar si el virus se ha debilitado aún más.