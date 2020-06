Mundo cyborg: perdió un ojo en una protesta por Floyd y le ofrecieron un reemplazo biónico

Una fotógrafa norteamericana llamada Linda Tirado publicó en su cuenta de Twitter que había perdido un ojo en medio de las protestas que se registraron en Estados Unidos contra el racismo luego del fallecimiento de George Floyd. Y que muchas personas atraviesan la misma situación.

La agresión que recibió fue producto de una bala de goma de la Policía de Mineápolis, que le impactó mientras cubría las protestas por la muerte de Floyd. Linda aseguró que el daño que sufrió no es responsabilidad de una persona en particular sino de un sistema que es discrecional y “permite a la Policía disparar impulsada por el racismo y atacar a las multitudes y a los periodistas, sin rendir cuentas”.

En uno de los momentos de máxima tensión en las calles, la cronista se puso las gafas y su cobertura facial y comenzó a enfocar su cámara para buscar una imagen que mostrara la lo que estaba sucediendo. Pero no alcanzó a terminar de enfocar cuando sintió la bala de goma en su rostro. No la vio ni la escuchó venir, solo sintió un dolor intenso y un ardor de la mezcla de la sangre con el gas que la hizo gritar de inmediato.

Con su órgano visual ya perdido y a varios días del incidente, buscó imprimirle un poco de humor a la desgracia en sus redes sociales. Linda escribió en Twitter y remarcó que no fue la única que pasó por tal situación, encontró a varias personas que perdieron un ojo y a raíz de eso confió que se juntarán para irse de campamento.

“Somos ocho de nosotros que perdimos un ojo durante estas protestas y estamos empezando a encontrarnos y hablar entre nosotros y es gracioso. Tres de nosotros vamos a acampar para despejarnos un poco y simplemente procesamos juntos y Dios bendiga a Internet que lo hace posible”, expresó en redes sociales.

