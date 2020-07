“Preso, las pelotas”: Maradona, picante, le mandó un contundente mensaje a sus hijas

La filtración de un video de hace dos años en el que, a ritmo de la cumbia santafecina, se lo ve a Maradona bajarse los pantalones, desató una nueva interna en clan.

Ante la viralización del material audiovisual, en el que se muestra a Diego junto a Verónica Ojeda, Dalma y Gianinna se volcaron a las redes y a la tele a manifestar su preocupación por la salud de su padre.

“Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”, dijo la menor de “las nenas”, en “Intrusos”, remarcando que desde su entorno “no lo cuidan”. También trascendió que denunciarían a ese entorno del Diez, con su abogado Matías Morla incluido, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Antes, su hermana Dalma había armado un escandalete por la red social del pajarito, rogando que la dejen hablar con su padre, a quien le “cambiaban” el número de celular “cada vez que habla con mi hermana o conmigo” y señalando que “también” lo “privaban” de ver a su nieta Roma.

Las muchachas recibieron el apoyo de Fernando Burlando, que justamente es quien defiende a Villafañe en los diferentes juicios que tiene contra su ex. El letrado comunicó que está “dispuesto” a ayudar a Gianinna si tiene ganas de accionar judicialmente: “Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”. Y siguió: “Los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, en las notas que ha hecho, por ejemplo, que tuvieron que ser rectificadas por él, sin existir una sola prueba de que haya expresado esas manifestaciones, hablan de que lo están acorralando y manejando su vida”.

Como ya lo había hecho desde sus redes sociales, Diego defendió a Morla: “A mí, Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos” y lo señaló como la persona que lo está “defendiendo de quien me robó”, mencionando a Claudia Villafañe y a Dalma y Gianinna que decidieron “estar con la madre”, por eso no entienden que “hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando”. También aseveró que “a mis hijas lo que más le gusta es armar quilombo”, sobre los excesivos mensajes en Twitter y la aparición de Gianinna en lo de Rial.

Pero ahora, el entrenador filmó un video en el cual se lo ve sentado en un sillón y con las manos atadas, como si estuviese preso. La “broma” es que en sus muñecas no lleva esposas, sino una cinta que pertenece a la torta que formó parte del festejo por el 34° aniversario de la consagración en México 86. “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad”, dice, con ironía. Tras liberarse, añade: “Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa”. Y, para cerrar su desmentida, arremete: “Preso, las pelotas”.

Inmediatamente, las aludidas se volcaron a las redes para contestar. Primero fue Dalma, que vía Twitter escribió: “De un lado estamos todos los que lo queremos de verdad y del otro... Bueno... ya se sabe”. Para después agregar: “¡Hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los PARÁSITOS del otro lado!”. Por supuesto, su hermana Giani le manifestó apoyo virtual: “Yo siempre del tuyo”.