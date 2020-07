Los fondos más duros reanudaron la negociación y las acciones argentinas subieron en Nueva York

Las acciones argentinas en Nueva York volvieron a reflejar hoy el clima en torno a la negociación de la deuda con los acreedores privados y, tras la confirmación de la continuidad de las conversaciones entre los fondos más "duros" y el Gobierno argentino, avanzaron por encima del 8%.



En la plaza local no hubo operaciones debido al feriado de puente turístico que se fijo entre el feriado de ayer, 9 de julio, Día de la Independencia, y el fin de semana, que se mantuvo en el marco del aislamiento social establecido por el Gobierno nacional.



El impulso externo en el último día de la semana llegó de la mano de las acciones del sector financiero, donde el Grupo Financiero Galicia trepó 8,1%; Banco Francés lo hizo en 6,1%, Banco Macro 5,6% y Banco Supervielle ganó 5,4%.



Por fuera de este segmento, IRSA y Corporación América acompañaron este avance con alzas de 5,9% respectivamente.



Así, con excepción de Despegar que cayó 1,4%, el resto de los ADR argentinos en Wall Street cerraron en positivo.



Después del rechazo inicial de los grupos de acreedores mayoritarios a la enmienda hecha por el Gobierno argentino a la propuesta, la noticia de que se retomaron las conversaciones y la confirmación de que existe buena predisposición para acercar posiciones, impactó positivamente en los activos argentinos.



Además de las subas en los ADR, los bonos en dólares cotizaron con alzas de cerca de 1,5% promedio. De esta forma el Riesgo País cedió 1,3% y se instaló en los 2.318 puntos básicos recuperando parte de las pérdidas de ayer.



Las subas de los índices de los Estados Unidos colaboró hoy al buen desempeño de los activos argentinos.



El Dow Jones industriales ganó 1,44%; el S&P 500 los hizo 1,05% mientras que el Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico con una suba de 0,66%.



Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq subió 69,69 puntos y se situó en 10.617,44 unidades gracias al impulso de gigantes del mercado como Amazon y Netflix, que llevaron a este índice a cifras nunca vistas.



El Dow Jones de Industriales, avanzó un 1,44% hasta los 26.075,30 enteros, y el selectivo S&P 500 ascendió un 1,05 % hasta las 3.185,04 unidades.



"Los inversores se vieron animados este viernes por los avances del medicamento contra el coronavirus remdesivir, de la farmacéutica Gilead, que está dando resultados en la recuperación de los pacientes con covid-19 y una reducción del riesgo de muerte del 62 % comparado con los cuidados estándar", indicó la agencia EFE para explicar el avance de los indicadores.



Además apuntó a que el consejero delegado de BioNTech, Ugur Sahin , aseguró al diario The Wall Street Journal que la compañía espera obtener aprobación para su vacuna contra la COVID-19 y distribuir centenares de millones de dosis antes de final de año.



"Con las esperanzas que ambas noticias han despertado, las compañías que se verían más beneficiadas con una reapertura fueron las que más avanzaron durante la sesión bursátil, entre ellas las aerolíneas American Airlines y United, que ascendieron 6,8% y 8,2 % respectivamente, mientras que Delta subió un 5,6%", precisó.



Además, el operador de cruceros Carnival se disparó un 10,8 % tras anunciar que de tener sus buques una ocupación entre el 30 % y el 50 %, se mantendrá a flote.



Mientras, Netflix recibió un espaldarazo por parte de los analistas de Goldman Sachs, que aumentaron el precio indicativo de las acciones de la plataforma digital hasta los US$ 670, lo que llevó a la compañía a aumentar más de un 8% en Wall Street.