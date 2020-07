Buscan otro domicilio para Báez ante el rechazo vecinal

Los abogados de Lázaro Báez insistieron en que la fianza de 632.500.000 pesos, fijada por el Tribunal Oral Federal Nº4 para la excarcelación del empresario K es “exorbitante” y recordaron que existe un “impedimento legal” para abonar esa suma, en el marco de las negociaciones que realizan para lograr un “seguro de caución” que permita la libertad de su defendido.

Respecto del lugar donde pasaría el arresto domiciliario, la abogada Elizabeth Gasaro, manifestó que están estudiando “un plan B” a su casa de country de Pilar -Ayres- tras las protestas que realizan un grupo de vecinos en rechazo a su presencia.

“Él no tiene otro domicilio, esa es su propiedad y no es que él está pidiendo asilo en el country, les puede gustar o no pero lamentablemente es su domicilio”, dijo la letrada. Sin embargo, dijo que tras las protestas “estamos viendo alternativas”. Báez pasará, por lo pronto, el fin de semana largo en la cárcel de Ezeiza.