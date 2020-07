Max Verstappen fue el más rápido en los ensayos libres y apunta a la clasificación

Tras retomar la actividad la semana pasada en el mismo escenario, la Fórmula 1 continúa con su retocado calendario buscando al mejor del 2020 tras el parate por coronavirus.

Y de cara a una nueva fecha, el holandés Max Verstappen, con su Red Bull, se clasificó en la jornada de ayer como el mejor en los ensayos libres con miras al Gran Premio de Estiria, en Austria, que se correrá mañana desde las 10.10 y será válido por la segunda fecha de la Fórmula 1.

Verstappen, considerado uno de los mejores pilotos aunque nunca haya logrado un título, hizo un récord de un minuto, tres segundos y 660 milésimas, seguido del finés Valtteri Bottas (Mercedes), con 43 milésimas menos, mientras que completó el podio el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Racing Point), que dio 43 vueltas por la tarde, por apenas dos décimas más.

El circuito Red Bull Ring, escenario del GP de Estiria, tiene una longitud de 4.326 metros, con nueve curvas (tres izquierdas y seis derechas), y allí Verstappen se consagró ganador en la edición del año pasado.

Además, el récord de vuelta histórico le pertenece al británico hexacampeón de la F-1, Lewis Hamilton (Mercedes AMG), con 1:06.957 en el 2018.

El tercer y ultimo entrenamiento libre se correrá hoy, antes de una calificación pautada para las 10 que ordenará la formación de salida de la carrera dominical; prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306,5 kilómetros.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, que se inició el pasado fin de semana tras la postergación debido al coronavirus, lo tiene como líder al finés Valtteri Bottas (25 puntos), de Mercedes, y como escolta al monegasco Charles Leclerc (18), de Ferrari.

“hemos dado un buen paso”

Tras el ensayo que lo tuvo en la cima, Verstappen habló con la prensa y destacó: “Creo que hemos dado un buen paso. Por supuesto, todavía es demasiado pronto para decir cómo estamos frente a Mercedes, pero por nuestro lado creo que estamos bastante contentos. Estoy contento, el equilibrio es mucho mejor para conducir, así que eso es bueno”, sostuvo.

El holandés reconoció que el equipo había estado experimentando con la dirección de configuración, pero confía en que están encontrando el punto óptimo en el nuevo RB16, y espera aún más rendimiento mañana.

“Normalmente en la carrera somos un poco más competitivos, pero ya creo que en una vuelta no nos podemos quejar”, dijo. “Es [solo] la práctica del viernes, pero me siento feliz en el auto, más feliz que lo que tuve la semana pasada, y la semana pasada durante las 11 vueltas que hice no se veía tan mal, así que solo puede mejorar”, confió.

El compañero de equipo de Verstappen, Alex Albon, tuvo una sesión ligeramente frustrante, terminó séptimo más rápido después de dos giros en la FP2.

Al respecto, explicó: “Acabo de perder la parte trasera, nada serio. Creo que Max está un poco más cómodo que yo en este momento. Hemos hecho algunas cosas, algunas cosas que han funcionado, otras no, así que esta noche (por ayer) vamos a echar un vistazo y ver qué es qué”, concluyó quien buscará mejorar de cara a la qualy y al GP.