Vidal recibió el alta y se reencontró con sus hijos

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, confirmó en la jornada de hoy que recibió el alta definitiva luego de tener coronavirus y permanecer aislada durante más de dos semanas, algo que le impedía tener contacto con sus hijos.

“Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme”, indicó la ex mandataria, que había dado positivo el 16 de junio y que luego de somerterse a los hisopados de control volvió a su vida normal.

Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa.💕😊 Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 12, 2020

Vidal agradeció “al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr. Jorge San Juan, a Fernán Quirós y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta”. El ministro de Salud porteño, a quien conoce desde hace tiempo, fue uno de los primeros en enterarse y que la aconsejó durante toda su etapa de aislamiento.