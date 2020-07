“Desde el 17 se podrían realizar algunos entrenamientos”, dijo

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dialogó con una señal televisiva en la jornada de ayer y se refirió a lo que sucederá una vez que se llegue al 17 de julio, momento en que quedará atrás un nuevo período de aislamiento.

Al respecto, y con el regreso a las prácticas como foco, el ex dirigente de San Lorenzo explicó: “La vuelta a los entrenamientos es una decisión estrictamente de AFA. Lo que nosotros decimos es si están las condiciones dadas para volver o no. Y la verdad es que, hasta acá, sobre todo en el AMBA, las condiciones no están dadas”, sostuvo.

Sin embargo, seguidamente avisó que hay una fecha clave para tomar una decisión. “A partir del 17 de julio, cuando esperemos que los infectólogos nos digan que tenemos una nueva normalidad o que pasamos a una nueva fase, recién ahí se podrían realizar algunos entrenamientos”, explicó.

En cuanto al protocolo, también aclaró que los mismos ya están preparados. ”Fueron aprobados por Salud y son los mismos que corren para cualquier deporte por equipos: para Los Leones o para los Pumas, que ya están entrenando porque son deportes olímpicos y logramos que exceptúen. Lo que tenemos que esperar ahora es pasar de fase. Cuando haya disminuido la transmisión comunitaria se podrá entrenar en pequeños grupos de cinco, seis o siete jugadores, sin que compartan el vestuario. Van a tener que llegar a entrenar desde sus casas en autos particulares o en algún transporte que les ponga el club”, manifestó.

GINÉS APUNTÓ A LA CONMEBOL

Dentro del mismo orden, el ministro de Salud, Ginés González García, pronunció su desacuerdo “con lo que hizo la Conmebol”, al fijar para el 15 de septiembre el regreso de la Copa Libertadores.

El funcionario se comprometió a trabajar para que los planteles del fútbol “vuelvan cuanto antes” a los entrenamientos, pero, al igual que Lammens, aclaró que esa posibilidad estará condicionada por “la situación epidemiológica” en el país, que transita el período con mayor cantidad de contagios de coronavirus.

“Hay países que decidieron seguir con el show, sin importarles las muertes. Nosotros priorizamos la vida. Obviamente no estoy de acuerdo con lo que hizo la Conmebol ni con la fecha, pero también quisiéramos que no haya desventaja para nuestros equipos”, advirtió a una emisora porteña.

“Le dije a Claudio Tapia de sentarnos a charlar, aunque sabemos que los protocolos no resuelven la situación. Hay que ver cómo está la situación epidemiológica y en el AMBA tenemos a la mayoría de los clubes. Además hay una diferencia entre los jugadores de elite y los que no lo son, al igual que con las instituciones”, explicó sobre la posibilidad de retorno de los entrenamientos.

El Consejo de la Conmebol determinó el viernes que el próximo 15 de septiembre se reanudará la Copa Libertadores, que tiene como protagonistas a River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre.

La entidad continental dispuso, además, que el 27 de octubre regresará la Sudamericana, en la que participan Vélez, Lanús, Unión, Atlético Tucumán e Independiente.

A su vez, las dos primeras fechas de la Eliminatoria para Qatar 2022 fueron postergadas de septiembre a octubre. En esa competencia, Argentina debutará como local ante Ecuador y luego visitará a Bolivia.

González García también valoró la postura de la dirigencia del fútbol argentino: “La AFA siempre fue ejemplar en su comportamiento, se mantuvo en línea con lo establecido por el Gobierno y nunca se corrió de ahí, más allá de las presiones. En Argentina nos está yendo bien, a diferencia de los países sin medidas precautorias”, avisó.

En cuanto al protocolo, explicó: “Buscaremos que los jugadores no se cambien en el vestuario, que vayan en autos particulares y que las primeras prácticas sean de a cuatro u ocho; y no compartir espacios. Obviamente le pediremos el uso del tapa boca, el lavado de manos...no hay demasiados secretos. Estamos viendo de copiar cosas del mundo, aunque no tenemos la potencia económica de otros lugares”, contó.

En relación a los testeos y la disponibilidad aseguró que hay “en cantidad y no es un problema”, pero que su utilización “no es la solución al coronavirus”.

Durante el mediodía de ayer, en una nota televisiva, el ministro había calificado de “arbitraria” la decisión de la Conmebol sobre la Libertadores, que podría provocar diferencias en el tiempo de preparación de los equipos de cada país.