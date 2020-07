Buscando reactivar el consumo, el Gobierno tiene en mente un "Ahora 18" con tres meses de gracia

Con el objetivo de reactivar el consumo en el país, el Gobierno Nacional prevé implementar un "Ahora 18" con tres meses de gracia para que la primera cuota se pague recién en noviembre. En tanto, también habría reducción del IVA dependiendo el rubro.

Si bien la noticia aún no ha sido oficializado, en los últimos días fue tomando forma. Según el sitio "El Cronista", desde el Gobierno indicaron que lo del IVA no está cerrado y que se piensa para sectores comerciales específicos, los cuáles aún no han trascendido.

El "Ahora 18" tendrá como propósito reactivar el consumo interno y el comercio, uno de los sectores más golpeados por la cuarentena, y cambiar los ánimos de aquellas personas que tuvieron complicaciones en la economía familiar.

Teniendo en cuenta que la primera cuota se pagaría en noviembre, se saldaría recién en abril del 2022. Esto, en teoría, generaría un mayor consumo de diferentes rubros. Igualmente, tal como se marcó anteriormente, aún resta que el Gobierno pula detalles y lo oficialice.