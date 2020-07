Desde la Provincia piden evitar las "juntadas" del Día del Amigo

El gobierno bonaerense salió hoy a pedir que más allá de los anuncios que se realicen sobre la nueva fase de la cuarentena, que regirá desde el sábado, se eviten las reuniones del Día del Amigo que se celebrará el próximo lunes 20 de julio.

Lo dijo la Ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García. “Estamos todos hartos y ahora viene el Día del Amigo. Con tanto hartazgo, encierro, con tanto cansancio seguramente se tomará ese día como una salida, como una necesidad de estar con otro. Hay que evitarlo, porque el conglomerado y la cercanía es lo que contagia”, pidió la funcionaria bonaerense.

En declaraciones periodísticas, Teresa García se refirió al "humor social" de cara a los anuncios que llegarán sobre el final de la semana para el Área Metropolitana, La Plata y Gran La Plata. "El sacrificio que ha hecho la gente, que hemos hecho todos estos 120 días, sobre todo aquellos que tienen hoy dificultades para vivir va a tener que concluir en algún momento. No se puede extender por tiempo indeterminado. Yo creo que este ha sido uno de los esfuerzos mayores de cumplimiento aceptable pero no extraordinario, porque he visto circulación de personas en los distritos Pero si valió la pena, va a bajar el número", destacó.

"Creo que lo próximo que queda es abrir y cuidar antes de volver a cerrar -explicó-. Hay que abrir un poquito, cuidar extremadamente. No se puede la cerveza en la esquina, el picadito de fútbol, no se puede el bailecito en la calle, el conglomerado de personas. Para privilegiar aquellos que tengan que ir a trabajar. Tenemos que tener una conducta”.

Y ejemplificó: “Es lo que pasó en Cataluña. Se llenaron las playas producto de la estacionalidad. Empezaron a cerrar algunas actividades porque comenzaron los contagios. Tiene que haber una parte de responsabilidad social en todo esto".