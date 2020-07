Negri dijo que la reunión con el Presidente le dejó "sabor agridulce"

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró hoy que se fue de la reunión de ayer con el presidente Alberto Fernández "con sabor agridulce" y dijo que le "preocupa" que el mandatario haya dicho que se equivocó con la intervención de Vicentin.

"Me fui con sabor agridulce. Es el Gobierno es el que tiene que mover la rueda para que el auto, que está empantanado, pueda salir y nosotros estamos dispuestos a ayudar", aseveró Negri en declaraciones a la prensa.

En ese marco, sostuvo que en la reunión de ayer por videoconferencia "el Presidente ha dicho que se equivocó con Vicentin, que creyó que iban a salir a aplaudir. Eso me preocupa porque si usted tiene una mala lectura de cómo es el comportamiento social puede estar equivocado también en las decisiones que toma".

En torno a la reunión que mantuvieron ayer diputados y senadores de Juntos por el Cambio con el Presidente a través de videoconferencia, Negri sostuvo que "no hay que sobreactuar" en torno a ese encuentro y consideró que "no hay que buscar la foto que no existe".

"Lo que sucede es que en Argentina no está acostumbrada al diálogo", enfatizó el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, al señalar que "fue una conversación, el que tiene que armar la agenda es el gobierno"

En ese sentido, Negri afirmó que "lo más importante es que, frente a la enorme incertidumbre, lo que hay que hacer es dialogar para resolver los problemas de la gente".

"No hemos conversado con ánimo de agredirnos ni insultarnos, hay que ver si coincidimos en el orden de prioridades pero la agenda la tiene que poner quien gobierna", aseveró el diputado radical.

Para Negri "hay que hablar sin hipocresías pero hay un punto de inflexión con esta crisis" y se preguntó si piensa "igual todo el gobierno, sobre el orden de prioridades".

En tanto, Negri sostuvo que "fuimos a discutir cómo resolvemos los problemas de la sociedad. Uno de cada dos argentinos va a ser pobre cuando salgamos de la pandemia y queremos saber en qué mundo piensa el gobierno".

"No hubo nada sobre el impuesto a la riqueza, no se habló de blanqueo y de la agenda parlamentaria que se anuncia, lo único que ha ingresado hasta ahora es la moratoria", afirmó Negri.