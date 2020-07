El VAR llegará al fútbol argentino el año próximo

Federico Beligoy, presidente de la Dirección Nacional de Arbitraje, compartió hoy una charla con los titulares del arbitraje en España, y después de ese intercambio se refirió particularmente al VAR, el sistema que ha generado una serie de fuertes reclamos en la Liga española y, según anticipó, será implementado en el fútbol de la Argentina en la temporada 2021.

"Cuando empezó la cuarentena, estábamos en la semana tres de capacitación teórica de VAR, y la idea era lanzarlo para el próximo torneo. Ahora hay que volver a calendarizarlo, pero para 2021 ya vamos a estar en condiciones", manifestó Beligoy en diálogo con radio continental.

"Una de las cuestiones que nos preocupa es seguir siendo humanos, aún cuando exista el VAR", destacó el ex árbitro internacional, quien además consideró que "cuando menos intervención hay, mayor es el beneficio".

Siempre en relación al método de asistencia arbitral por video, Beligoy consideró que "cuando los asistentes llaman al árbitro principal a revisión de VAR, no es recomendable que no vaya a chequear, porque trabajaron el partido juntos", aclarando asimismo que "la última decisión sigue siendo del árbitro".

Respecto de la participación de mujeres, Beligoy señaló que "nuestro deseo es que una árbitra sea principal en un partido de Primera en un encuentro de varones... Es un problema porcentual, pero yo creo que para 2022 podría estar dirigiendo".

Por otra parte, respaldó las decisiones arbitrales europeas que giraron en torno a los últimos partidos del Real Madrid, que con una serie de fallos a favor desplazó a Barcelona de la primera posición de la Liga española, y repasó un par de jugadas puntuales en las cuales justificó el alerta del VAR y la respuesta en tan sentido del juez central. "Ellos tienen en claro como funciona", resumió.

"La herramienta es positiva para desenmascarar errores claros, obvios y manifiestos. Es para hacer justicia. No dudo de su implementación en Argentina y tampoco hay miedo porque tenemos una formación para desenvolvernos en un ámbito ríspido. La confusión no es nuestra ni de los árbitros. Muchas veces confunden los que no saben cómo funciona. No nos podemos hacer eco de lo que opina el periodismo o los partidarios de cada institución", agregó quien dejó algunos datos más respecto de su aplicación en Argentina.

"Se hizo un trabajo de un año y en los demás países no llevó menos de uno y medio. Acá hay que firmar contratos de licitaciones, con los clubes, con circuitos de fibra óptica, entre otras cosas. Es todo un trabajo invisible. Llegamos a la semana tres de doce, que terminaba el 17 de julio, de capacitación para el personal con el objetivo de implementarlo en el torneo que iba a comenzar en agosto, pero el coronavirus retrasó todo" finalizó Beligoy.