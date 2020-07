Atravesar la pandemia padeciendo por la luz, un drama repetido en los barrios

Pandemia, bajas temperaturas y cortes de luz. El combo es un quebradero de cabeza para miles de usuarios que siguen padeciendo por las fallas del suministro eléctrico en la Región y ayer pusieron el grito en el cielo.

Ayer vecinos de distintos barrios se quejaron por los problemas recurrentes que tienen con el servicio de luz. Entre otros casos, en Parque Sicardi y Garibaldi casi todas las noches sufren interrupciones en la energía eléctrica que reciben en los hogares; en barrio Aeropuerto también hay reclamos por apagones, y en Arturo Seguí la falta de luz genera serios inconvenientes con el servicio de agua.

En Edelap aseguran que se hicieron obras en Arturo Seguí; en barrio Aeropuerto los problemas se deben a conexiones clandestinas; y para Sicardi y Garibaldi hay un plan de relevamiento para hacer readecuaciones del servicio.

CASO POR CASO

En Barrio Aeropuerto, los vecinos aseguran que en la última semana tuvieron tres cortes de luz en la zona de 617 entre 6 bis y 7. Allí tienen varios números de reclamo, entre ellos 3173043 y 3173817.

Los vecinos afirman que “en la zona mucha gente calefacciona sus casas con equipos eléctricos y con estos días de bajas temperaturas ni siquiera pueden apelar a ese sistema”.

En Edelap aseguran que “hay gran cantidad de conexiones clandestinas que provocan daños a las redes e interrupciones del servicio al dañar. En cada oportunidad, personal de la empresa ha concurrido a reparar los daños y restituir el servicio”.

En Arturo Seguí los problemas recurrentes son en el barrio Procrear de 438 a 439 y de 413 a 415. En esta zona, el servicio de energía eléctrica tiene estrecha relación con el agua y así, desde hace casi diez días que están entre apagones y falta de agua.

Días atrás comenzaron las obras de Edelap en la zona, que culminaron el martes pasado a última hora. En este barrio, los vecinos se presentaron ante la Defensoría Pública Oficial que intervino ante la compañía de luz.

Mientras se desarrollaron los trabajos de las cuadrillas, colocaron generadores de energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas de agua. Pero por las noches se los llevaban por cuestiones de inseguridad, para “evitar los robos”, según contaron los vecinos, quienes agregaron que esa maniobra de “protección de los equipos las llevaba a cabo ABSA”.

“Los trabajos que hizo Edelap en la zona no son suficientes, visto que después de casi una semana sin agua, las bombas no pueden funcionar si no es con un generador”, dijo Marcela, una de las vecinas afectadas.

Desde la dependencia del Ministerio Público de la Defensa se indicó que el pedido de los vecinos obedece a que un grupo de vecinos del barrio mencionado precedentemente, recurrieron a esta Defensoría vía telefónica a fin de recibir asistencia letrada como consecuencia de los distintos inconvenientes eléctricos que sufren especialmente en las temporadas de verano e invierno, épocas del año donde acontecen deficiencias del servicio que se materializan en reiterados cortes del suministro eléctrico, la mayoría de las veces dentro de la misma franja horaria (de 19 a 21hs)”.

En tanto, desde la compañía distribuidora de energía informaron que “en Arturo Seguí se realizaron trabajos durante la semana pasada y esta semana para mejorar la calidad del servicio eléctrico, en coordinación con representantes técnicos de la empresa encargada del suministro de agua en la zona que nos confirmaron que este servicio también ya se encuentra normalizado a partir del día hoy –por ayer- a la mañana”.

Por último, vecinos de Sicardi y Garibaldi plantearon que “gran parte de las localidades de Villa Garibaldi y Parque Sicardi, en la zona sur de la ciudad, sufren una importante baja de tensión en la energía, que según denunciaron los propios vecinos, provoca daños en los equipos eléctricos muchos de los cuales dejaron de funcionar”.

“Hace dos días se me quemó el termotanque y hace diez la bomba para obtener agua. Así no se puede seguir”, dijo Lorena, de la zona de 651 y 11. Miguel, de la misma zona, expresó que “ hay que hacer algo. Todas las noches lo mismo. Nosotros dependemos de la luz, más en noches con un frío intenso, y con baja tensión no anda nada”.

La reiterada situación, que a veces incluye cortes de luz, generó el hartazgo de los vecinos que realizaron múltiples reclamos ante Edelap.

Edelap informó al respecto que “hay personal realizando el relevamiento para realizar readecuaciones adicionales en las redes”.

Ayer también llegaron reclamos desde 134 entre 523 y 524, el barrio El Centinela en Olmos y 137 y 90, zona donde hubo un piquete de personas que serían de un asentamiento cercano y estaban sin luz.

Más reclamos

También las quejas por la falta de agua estuvieron a la orden del día. Las canillas estuvieron secas en zonas como 14 entre 68 y 69 y 9 entre 39 y 40 donde reclamaron que “venimos padeciendo la falta de agua desde el 10 de diciembre y a la fecha hicimos unos 80 reclamos a ABSA y otros tanto a la Autoridad del Agua y a la Defensoría del Pueblo”.