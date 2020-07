La curva no bajó pero dicen que ahora está “desacelerada”

La curva de nuevos casos de coronavirus se desaceleró en los últimos días pero todavía no bajó como sucedió tras la primera fase del aislamiento en marzo, indicaron especialistas, que advirtieron que la ocupación de terapia intensiva y los fallecimientos siguen en aumento.

“Para definir dónde estamos debemos pensar respecto a qué. Si uno quiere evaluar si los casos van a bajar no sirve ver la ocupación de camas de terapia intensiva o la cantidad de personas fallecidas, porque esas variables nos muestran qué pasaba con la circulación del virus hace 15 o 20 días atrás por lo menos”, sostuvo el investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Entre los datos que Aliaga -ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA- y otros especialistas están evaluando para analizar el comportamiento de la curva se encuentra la fecha de inicio de síntomas. “Es difícil decir lo que sucede en los últimos días porque hay demora en la carga de datos; pero si miramos los primeros días de julio, que estimamos que ya estaría casi todo cargado, lo que vemos es que hay una desaceleración del crecimiento de casos, pero no una baja”, sostuvo. Y continuó: “Es muy claro cómo la curva bajó hacia fines de marzo y principio de abril como consecuencia de la primera fase de la ASPO; eso sería lo deseable que pase ahora, pero no es lo que se está viendo”.

En referencia a la cantidad de personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva y la cantidad de personas fallecidas, Aliaga indicó que “ambas curvas están en ascenso”, aunque esto “no puede reflejar de ningún modo lo que está pasando ahora con el virus, sino lo que sucedía semanas atrás”. Esto es porque existe un tiempo entre que el caso se notifica y la persona se muere que en más de un 30% sucede a la semana, un 22% a los quince días, un 11% a las tres semanas, un 5% al mes y entre un 6 y un 7% que muere entre la semana cinco y la ocho.