Gisele Bündchen: los 40 años llenos de amor del ex “ángel” brasileño

La top model Gisele Bündchen, que cumple 40 años, se muestra enamorada y feliz con su matrimonio y familia, a pesar de las revelaciones de su marido Tom Brady sobre la crisis que afrontaron como pareja.

“No hay nada que ame más en este mundo que a ti y a nuestra familia”, le dedicó a Brady cuando celebraron diez años de matrimonio. “Espero que sigamos creciendo unidos, caminando uno junto al otro, apoyándonos y amándonos por muchos años más”, agregó el ex ángel de Victoria’s Secret.

Porque la historia de Gisele Bündchen está llena de amor. No solo a su esposo, sino a sí misma, por todas las dificultades que tuvo que superar mientras se convertía en la modelo mejor pagada de la historia. Un puesto que ocupó durante 14 años seguidos, hasta que, ya retirada de las pasarelas, fue destronada por Kendall Jenner.

Y también, amor hacia su país y hacia la naturaleza. No dudó en responder a Tereza Cristina, la ministra de agricultura del gobierno de Bolsonaro, que consideraba “malos brasileños” a los que opinaban en contra de la deforestación del Amazonas; a la par que invitaba por Twitter a Bündchen a ser embajadora.

“Un patrimonio de incalculable valor amenazado por la deforestación ilegal e invasión de tierras públicas. Estos son los ‘malos brasileños’”, afirmó la modelo en una carta que publicó en Twitter.

Pero para entender todo el amor que hay en esta celebritie, que cumple el próximo lunes las cuatro décadas, hay que conocer su historia.

Brasileña de ascendencia alemana, llegó al mundo el 20 de julio de 1980 en Horizontina (Rio Grande do Sul) pero no lo hizo sola sino con su hermana gemela, Patricia.

Su comienzo en el mundo del modelaje vino temprano, aunque no fuera lo que buscaba. Y es que tal y como relató a The Wall Street Journal, quería ser jugadora de voleibol. Sin embargo, su madre le sugirió que se anotara en un curso de modelos para corregir su “mala postura corporal”.

Con 13 años fue descubierta por un agente de modelos mientras comía una hamburguesa en el Burger King de un centro comercial, en São Paulo. Poco después la convenció para que abandonase un partido de voleibol y la acompañara a un concurso de talentos.

Así fue como Gisele Bündchen quedó en segundo lugar en un certamen Elite Model Look. Tras eso, se mudó con 14 años a Nueva York para seguir su carrera como modelo. Y en 1996, una adolescente Gisele debutó en la Semana de la Moda de Nueva York.

Pero, aunque pueda parecer que su ascenso fue sencillo, hubo en el mundo de la moda quienes la hicieron dudar: “me decían cosas como ‘tu nariz es demasiado grande y tus ojos demasiado pequeños, nunca aparecerás en la portada de una revista’”, confesó en sus memorias “My path to a Meaningful Life” (2018).

Se equivocaron. Porque a lo largo de su carrera, Gisele ha desfilado para las grandes firmas del mundo y los principales diseñadores. Y ha aparecido en algunas de las portadas y revistas de moda y comunicación más conocidas.

Y, además de ser una top model consagrada, que fue nombrada “la mujer más hermosa del mundo” en el 2000 por la revista Rolling Stone, Gisele Bündchen también ha hecho algunos trabajos como actriz, en las películas “Taxi” (2004) y “The Devil Wears Prada” (2006).

Pero, aun con el éxito, Gisele tuvo que superar varios momentos difíciles. Habla de ello en su libro, donde incluso confiesa que tuvo ataques de ansiedad y pánico, y pensamientos suicidas: “empecé a pensar: ‘si salto desde mi balcón, todo esto terminará y nunca más tendré que preocuparme por la sensación de que el mundo se me viene encima’”.

Por suerte, lo superó y cambió de hábitos: “antes fumaba cigarrillos, bebía una botella de vino y me tomaba tres frappuccinos de moka; todos los días. Lo dejé todo”, escribió en sus memorias.

En cuanto a sus relaciones, fue muy conocido el romance que Gisele mantuvo con Leonardo DiCaprio entre los años 2000 y 2005. Tras esa relación, su única pareja conocida es su actual marido, el jugador de fútbol americano Tom Brady. Se casaron en 2009, en una ceremonia privada en Costa Rica, y desde entonces llevan once años juntos. El matrimonio tiene dos hijos, Benjamin Rein (10) y Vivian Lake (8).

No obstante, el vínculo entre la pareja no ha estado libre de altibajos y pudo haber terminado en divorcio, tal y como el propio Brady desveló hace poco para el programa de Howard Stern. De hecho, la propia Gisele Bündchen habló sobre una crisis anterior a esta, en los comienzos de la relación. Lo hizo también en sus memorias: “Dos meses después de comenzar nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia (la actriz Bridget Moynahan) estaba embarazada de él”.

Parece que estas crisis están superadas, porque durante el día del padre, el pasado mes de junio, la modelo escribió en su Instagram: “Gracias por amarnos como lo haces, por cuidarnos siempre y hacernos sentir a salvo. A todos los padres, especialmente a mi dulce padre y a mi amoroso esposo”.

Así es como Gisele Bündchen ha mostrado que, si hay comunicación y voluntad, el amor perdura. Y de esta forma expresa esa gratitud: “‘lovvvey’, gracias por estar siempre a mi lado, alimentando a nuestra familia de todas las maneras posibles”. Porque todo apunta a que la ex ángel de Victoria Secret celebra su 40 cumpleaños en la mejor compañía: la de sus seres queridos.