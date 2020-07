Policías en la mira: en tres operativos atacaron a seis uniformados

No es una novedad señalar que en la provincia de Buenos Aires la violencia tuvo picos altos en estos más de 120 días de confinamiento obligatorio. Hubo muchos casos intramuros pero también en la calle y a pesar de las restricciones para circular, como peleas de bandas, agresiones en patota, balaceras por problemas entre narcos, e incluso escaramuzas entre sindicatos. El ataque a policías en cumplimiento del deber se agrega a ese oscuro listado, con cuatro hechos recientes en menos de 24 horas. Tres tuvieron lugar en la Región y el restante en el partido de Tres de Febrero (ver recuadro). En total, en los episodios locales hubo seis oficiales agredidos -por fortuna, dos con lesiones leves y ya están fuera de peligro- y cuatro hombres detenidos, con edades que van de los 29 a los 38 años.

Los dos primeros incidentes ocurrieron entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado en San Carlos y Melchor Romero, en tanto que el tercero fue ayer por la tarde en Lisandro Olmos.

PIÑAS Y UNA CUCHILLA

Según le informaron fuentes oficiales a este diario, personal del Comando de Patrullas La Plata interceptó en las últimas horas a un vehículo que circulaba “a alta velocidad y de manera zigzagueante” por la zona de 155 y 526. Con señas y advertencias, lograron que el automovilista detuviese su marcha y bajara del auto, un Peugeot 206. Los voceros aseguraron que “el conductor descendió ofuscado del rodado e intentó golpear a los uniformados”. En medio de una lluvia de patadas y piñas, los agentes redujeron al individuo de 38 años para trasladarlo -junto al 206- hasta la comisaría Decimocuarta por “resistencia a la autoridad”. Sería liberado poco después.

En tanto, en 39 bis y 151 lo que comenzó como un presunto conflicto familiar no terminó en tragedia por la pericia de los policías. Conforme revelaron los portavoces consultados, la secuencia comenzó con una denuncia que tuvo respuesta del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la subcomisaría La Unión y del Comando de Patrullas. El alerta recibida indicaba que un hombre armado con una cuchilla tipo carnicero amenazaba a otros dos en una vivienda de esa cuadra.

Sin embargo, al arribar a la escena los uniformados se toparon con una situación en plena vía pública: un sujeto blandía el arma blanca hacia otros dos jóvenes que, al advertir la presencia de los móviles, “se metieron en sus casas”, indicaron. Quien no se esfumó fue el que portaba la hoja: sin ningún tipo de aviso, se abalanzó contra los efectivos policiales. Éstos, por su parte, reaccionaron a tiempo y tras un breve forcejeo consiguieron frenar el ataque. El cuchillo fue incautado y su portador, de 35 años, fue aprehendido. Lo llevaron a la subcomisaría La Unión y quedó libre horas después.

“GRANDOTES Y HOSTILES”

Por otro lado, en Olmos, dos jóvenes oriundos de Florencio Varela fueron detenidos a duras penas en un mismo hecho que tuvo dos capítulos, ambos de un salvajismo inusitado y sin sentido. Según detallaron fuentes policiales, a las 14.20 vecinos se comunicaron al 911 “porque había personas alcoholizadas que vendían productos de limpieza pero se comportaban de forma muy violenta y amenazaban a la gente”. Ambos habían sido vistos ofreciendo bolsas de residuo y otros artículos por la calle 205.

Así fue como un patrullero de la comisaría Decimoquinta dio con uno de ellos en 205 entre 45 y 46. De “contextura robusta, vestía una campera de la Uocra y caminaba de manera errática”, sostuvieron. Cuando se acercaron a él notaron que tenía lesiones en el rostro y vendada la mano derecha, además de “aliento etílico”, añadieron. Le solicitaron su identificación y el hombre “sin motivo alguno agredió a los dos oficiales, golpeándolos con el puño en el cuerpo y en el rostro”, aseguraron los voceros. En la trifulca, uno de los policías sufrió severas lesiones en la cara, pero con mucho esfuerzo pudieron retener al agresor, esposarlo y meterlo en el móvil para su traslado a la dependencia.

El viaje no fue mejor. Apenas lo depositaron en la parte trasera del Toyota Etios, “el aprehendido sacó de sus prendas un encendedor e intentó prender fuego el asiento donde estaba”, refirieron. La maniobra fue impedida a tiempo, pero, lejos de calmarse, “el sujeto se tornó todavía más violento” y “golpeó repetidas veces su rostro contra la chapa divisoria, rompiendo el acrílico que separa los sectores trasero y delantero”, dijeron. Asimismo, “rompió el vidrio de la puerta trasera izquierda a cabezazos”, lo que terminó por provocarle “varios cortes en el cráneo”, destacaron los portavoces. Aun quedaba por capturar su “compinche”, que fue interceptado a una cuadra y reaccionó, de acuerdo a lo manifestado por la Policía, de la misma forma. En esa línea, remarcaron que “también vestía una campera con la inscripción Uocra, presentaba aliento etílico, se tornó agresivo e intentó evitar su detención”, algo que no consiguió. No tenían permiso para circular y tampoco habilitación para vender, por lo que se los acusó de “resistencia a la autoridad, daños calificados, lesiones leves, desobediencia e infracción al artículo 205 del Código Penal”. Tienen 29 y 30 años, antecedentes penales y uno de ellos tenía un beneficio excarcelatorio, se informó.

En los tres hechos intervino la UFI N° 6 a cargo del fiscal Marcelo Romero.