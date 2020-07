Las camisetas como “producto”, el origen

Hay pocas cosas más lindas para un futbolero, que recibir de regalo una camiseta de fútbol. Es el tesoro más preciado para el hincha. Están los que van comprando cada una de las que la marca que viste al equipo de sus amores saca. La titular, la alternativa, una tercera y la edición limitada. Y sin dudas para el hincha no hay como ver la camiseta “limpia” de su club, y esto es, sin publicidades en el pecho, en la espalda o en las mangas.

Pero hoy es prácticamente imposible tener la camiseta “limpia” ya que esas publicidades significan un ingreso importante para las instituciones, desde Primera, hasta la última categoría o cualquier Liga. Pero ¿cuándo las camisetas empezaron a llenarse de publicidades? A nivel internacional, se habla que la primera fue en el año 1973 en un partido disputado el 24 de marzo donde el club Eintracht de Frankfurt que enfrentó al Schalke 04, llevaba la publicidad de una bebida gaseosa.

A nivel internacional el primer paso se dio en 1973 y aquí Boca dio un paso en 1967, pero en los buzos

En nuestro país todo fue muy de a poco. El primer intento fue de Boca en 1967 con la gaseosa “Crush”, pero solo en unos buzos azules con los que los Xeneizes salían a la cancha y luego de la clásica foto se sacaban, pero en la camiseta no se usaba. En Argentina, la primera camiseta que llevó una publicidad fue la de Estudiantes de Buenos Aires, en el Metropolitano de 1978, que fue el único torneo que jugó en Primera División. “Cooperativa Sáenz Peña” decía en el pecho, en un juego de camisetas blanco y negro (la tradicional) que el conjunto de Caseros utilizó el 16 de julio ante Racing; en la fecha siguiente usó una camiseta amarilla con puños y cuello verde frente a River; pero ya al partido siguiente no la usaría más.

En 1979, Quilmes solo en la Copa Libertadores utilizó “Aero Perú”, y Argentinos Juniors recibió ayuda económica para mantener a Diego Maradona a cambio de un pequeño logo de “Austral Líneas Aéreas” que usó el 23 de junio ante Huracán y por un año. En ese ´79, el Loco Gatti en su remera tenía “Papparazzi” (un restaurante por esos tiempos muy de moda) y “Jet” (una marca de videojuegos), pero el resto del equipo no.

Pero el Loco Gatti no sería el único, y en nuestra ciudad hubo un caso que tal vez pasó desapercibido y no se supo hasta hoy. El de Juan Carlos Angel Delménico, arquero de Estudiantes campeón en el “Torneo Metropolitano” de 1982. Para algunos también era el Loco y para otros el Gato, pero lo cierto es que el golero que unos años antes había estado en Gimnasia (temporada 78/79), en ese campeonato que obtuvo con el Pincha usaba publicidad, pero el solo.

“Tenía convenios por partido con distintas empresas y por eso tuve algunos inconvenientes con Topper que vestía a Estudiantes. Pero en mi contrato no tenía ninguna cláusula así que usaba ropa mía hasta en entrenamiento. Los dirigentes me retaban porque no usaba Topper”, le cuenta hoy a este medio Delménico. En ese entonces no era común, pero el rosarino tenía contrato con una marca por los botines, con otra por los guantes y la remera según con quien arreglaba. “A veces usaba una que decía Pionner, en otro partido una de Olimpia, también Adidas, otra de Tele star. El convenio era por partido”, dice quien fuera el arquero titular de aquel recordado equipo campeón de Carlos Bilardo en el ´82.

Lo cierto es que ya a principios de los ´80 los clubes de a poco empezarían a usar publicidades. San Lorenzo en el ´82 estando en Primera “B” caramelos “Mu-Mu”; en el ´83 Boca tendría “Vinos Maravilla”; en el ´85, River usaría “Fate” (marca de neumáticos), Independiente “Mita” (marca de fotocopiadoras) y Racing “Fides” (compañía de Seguros).

Así, las publicidades se fueron metiendo y hubo de todo. Marcas de autos, motos, ropa, loterías, bancos, comida, bebidas, aseguradoras, hoteles y líneas aéreas.

¿QUÉ PASABA EN EL LOBO Y EL LEÓN?

Coincidentemente en el año 1983 mientras a ambos los vestían la misma firma deportiva (”Topper”), a mitad de ese año tanto Estudiantes como Gimnasia utilizaron por primera vez una publicidad en sus camisetas.

Estudiantes jugaba Copa Libertadores y en la primera fase usó la camiseta sin publicidad, pero ya en la segunda fase donde se midió ida y vuelta ante Gremio de Brasil y América de Cali de Colombia (esos 4 partidos se jugaron entre el 21 de junio y el 15 de julio), utilizó Diario “El Día”. Entre ellos, en el recordado empate 3 a 3 frente a Gremio, jugado el 8 de julio por la noche en 57 y 1. Mientras tanto, en el campeonato local no tenía ningún sponsor en su casaca.

Por el lado de Gimnasia, el sábado 30 de julio por la 3° fecha de la segunda rueda del Torneo de Primera “B”, recibió en el Estadio del Bosque a Tigre. El partido terminó empatado 0-0, pero la particularidad fue que ese encuentro jugado por la noche y fue televisado en directo, algo muy extraño por cierto en aquella época. Para aprovechar la televisación, la dirigencia Tripera consiguió una publicidad (solo para ese encuentro), que fue la marca “Carrier”, de aire acondicionado. Así es que el Lobo esa noche jugó con una camiseta blanca con la publicidad en la parte delantera.

Y pasarían varios años para que tanto el Pincha como el Lobo pusieran publicidad en sus camisetas. Recién para las Temporadas 88/89 de Primera División, más bien ya transcurriendo el año 1989. Estudiantes con “Lotería de la Provincia” con un logo de buen tamaño en el pecho; Gimnasia tenía “Pegamax” (una mezcla adhesiva) sobre la parte delantera de la franja.

Ya ingresando en la década del ´90 cambiarían ambos. Habría combustibles, entidades bancarias, y por ejemplo Gimnasia solamente para el segundo y tercer partido de la Liguilla Pre-Libertadores 91/92, en los partidos ante Boca, con una resonante victoria de la que en la víspera se cumplieron 28 años y Vélez, utilizó Diario “El Día”.

Las camisetas seguirían cambiando todo el tiempo, no solo con las publicidades, sino también con las marcas deportivas, los diseños y hasta irían desapareciendo las camisetas de manga larga. Obviamente que estas camisetas retro pasaron a ser verdaderas joyas que hoy buscan los coleccionistas, y que en muchas oportunidades, esos diseños y sus marcas, nos llevan a recordar en qué año se usaron.

Lo cierto es que los hinchas sean del equipo que sean, añoran ver la camiseta inmaculada con sus colores y el escudo nada más, pero la realidad indica que las publicidades desde hace varias décadas, llegaron para quedarse.