En el Pincha están atentos, y planifican estrategias por José Sosa y Rojo

Se inició el mes de julio que será clave para el armado del plantel que dirigirá Leandro Desábato cuando regrese la actividad. De a poco se fueron cerrando algunas situaciones, mientras que otras aún están en veremos, pero a la dirigencia albirroja como al cuerpo técnico, les interesan algunos temas puntuales como la posibilidad de renovación de Marcos Rojo, ó que ex jugadores de la Institución como José Sosa y José María Basanta puedan sumarse. Y el mes que acaba de comenzar asoma como importante.

El Principito Sosa es una debilidad y el sueño de todos en el Pincha. Y después de tantos amagues en varios libros de pase, el presidente Sebastián Verón está decidido a ir con todo para repatriar al habilidoso futbolista. Más allá de haberlo saludado días atrás por redes sociales y decirle que lo esperan por el Country Club, Verón junto a sus colaboradores están preparando una propuesta formal para tratar de convencer al futbolista de volver ahora. Y la misma es económica.

Sosa, que el 19 de junio pasado cumplió 35 años todavía tiene contrato con el Trabzonspor de la Primera División de Turquía, con quien viene peleando el título. Es más, venía puntero, pero en sus últimos dos encuentros empató y quedó segundo a dos unidades del líder cuando restan por jugarse cinco partidos. En principio, la última fecha está prevista para el domingo 26 de julio, por lo que hasta fin de este mes, Sosa estará ocupado y concentrado en la definición del certamen.

En Turquía quieren retenerlo y también han comenzado a hacer lo suyo para que se quede, y más si logran el campeonato; además hay otros equipos interesados en el volante, que por lo pronto dijo que si vuelve a la Argentina, solo es para ponerse la camiseta “roja y blanca”.

En consecuencia, Estudiantes tiene todo el mes para seguir hablando y trabajando en el tema, ya que igualmente en Argentina aún no hay vistas del regreso del fútbol.

Con respecto a Rojo, desde ayer ya no es más jugador de Estudiantes por que su préstamo solo fue por 6 meses y terminó el martes 30 de junio. Si bien el futbolista desea quedarse ya que en unos meses volverá a ser Padre, en el Manchester United ya le pusieron precio para negociarlo y es de cerca de 15 millones de dólares. Obviamente el Pincha no va a pagar eso, pero desde la representación del futbolista están trabajando en la manera de poder extender un poco más el préstamo de Marcos para que se quede en Argentina, y obviamente, en Estudiantes.

Pero la decisión en Estudiantes de tratar de que Rojo se quede es unánime. Tanto los dirigentes como el cuerpo técnico desean que Rojo continúe, más allá de los problemas que tuvo al romper dos veces la cuarentena en un mes. Es cierto que esta actitud motivó enojo en el Club, pero no al punto de querer que se vaya o no se quede por eso.

Finalmente en cuanto a Basanta, tras la despedida del Monterrey y su regreso tras tantos años en México, el futbolista se encuentra en su Tres Sargentos natal. Días antes de anunciar su retiro, el defensor había dicho públicamente que quería disfrutar de su familia, por lo que en estos días lo está haciendo.

Es más, en los últimos días trascendió la información que el defensor de 36 años (los cumplió el 3 de abril, estaría evaluando la posibilidad del retiro teniendo en cuenta la inactividad futbolística en nuestro país. Más allá de esto, desde la dirigencia ya hace varias semanas que no hay contacto esperando el momento oportuno para hacerlo.

TRES QUE SE SUMARON

En la jornada de ayer tres futbolistas se pusieron a disposición del cuerpo técnico albirrojo, para entrenar de manera virtual. Ellos son el arquero Daniel Sappa, el defensor Nicolás Bazzana y el delantero Francisco Apaolaza.

A todo esto, no hay una definición con el caso de Fernando Zuqui. Colón ya dijo que no hará uso de la opción de compra por la mitad de su pase valuado en US$ 2 millones y lo liberó; pero a su vez Estudiantes ya dejó fijada su posición que lo utilizó más del 70 por ciento y debe pagar. La justicia sería finalmente quien resolvería la cuestión.