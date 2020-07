En el Lobo apuran a Mancilla para que arregle de una vez

La dirigencia de Gimnasia tiene bien focalizados los temas que debe tratar de solucionar en el transcurso del mes de julio. Hoy por hoy son tres los que desvelan a los dirigentes albiazules que vía Zoom mantienen reuniones tratando de sellar acuerdos. La continuidad de Harrinson Mancilla, la salida de Brahian Alemán y la renegociación del contrato de Víctor Ayala, por estas horas es lo único que importa resolver. Pero vayamos por parte.

Tras haber pasado ayer el primer día de la finalización de los contratos, desde la Sede Social de calle 4 están tratando de apurar el arreglo con el colombiano Mancilla. Como es sabido, Diego Maradona pidió para que siga, y la dirigencia quiere cumplirle al DT, por eso le hizo una oferta de contrato por 18 meses hasta el 31 de diciembre de 2021, con una mejora económica. El futbolista le dijo a este medio semanas atrás que desea quedarse en Gimnasia, por lo que hay optimismo en que se llegue a un acuerdo total.

Hay buena relación con su representación también, por lo que en el Lobo están tratando de apurar la firma, ya que no quieren que pueda aparecer una oferta por el volante central y perderlo. Mancilla hace un mes se mudó a nuestra ciudad (vivía desde enero en Capital Federal) y eso no deja de ser un indicio de la intención de quedarse, pero las semanas y los días pasan y el acuerdo no se termina de cerrar.

Así es que esperan que no pase de esta semana, ó a más tardar la otra, para que el futbolista pueda firmar de una vez su renovación y sumarse a Lucas Licht, Paolo Goltz, Lucas Barrios y Leonardo Morales, que ya aseguraron su continuidad en el plantel Mens Sana.

En tanto, la otra situación igual era la de Matías Pérez García, pero desde hace varias semanas que no había diálogo, por lo que ya es un hecho que no seguirá vistiendo la casaca albiazul. Mientras que el viernes pasado Franco Mussis ya había hecho público que se iría del Club, y en la víspera se despidió con una extensa carta en redes sociales.

El segundo tema es el de Brahian Alemán. Tras comunicarle que el cuerpo técnico no lo tendrá en cuenta, su representante, Gerardo Arias, ha comenzado a buscarle club para que continúe su carrera. En ese sentido, dos equipos de Uruguay picaron en punta como posibles opciones. Uno es Defensor (club de donde salió) y el otro es Peñarol (equipo del cual es hincha).

Vale agregar que Alemán todavía tiene 2 años más de contrato en el Lobo, por lo que llegado el momento de la oferta concreta que se de, se analizará si se va a préstamo por un año o si directamente se rescinde el contrato.

Gimnasia le ofreció a Mancilla un contrato para que siga en el club hasta diciembre de 2021

Finalmente el tema de Ayala no asoma como fácil. Los dirigentes saben que hay un contrato firmado y desde lo legal no se puede hacer nada, pero la realidad es que hoy se ha hecho impagable el contrato del volante paraguayo, que está sujeto al dólar. Hubo contacto con su representante y también hay ánimo de diálogo, pero habrá que ver qué diferencias pueden llegar a darse entre lo que ofrece Gimnasia y hasta dónde resigna el jugador, que actualmente está en Paraguay.

Recordemos que todavía le queda un año por delante de contrato con el Lobo, ya que se renovó hace un año atrás. Más allá que en el ánimo del jugador está el de regresar a la Argentina para seguir jugando en Gimnasia, los directivos en la charla con el representante le dejarán en claro también que en caso de tener alguna oferta, en Gimnasia no pondrán palos en la rueda y lo dejarán salir.